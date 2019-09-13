Профессиональная танцовщица Джанетт Манрара (Janette Manrara) заявила, что ее партнер Уилл Бейли (Will Bayley) истек кровью после усиленной тренировки перед выступлением в танцевальном шоу Strictly Come Dancing. Она опубликовала видео с мужчиной в своем Instagram, передает Day.Az со ссылкой на lenta.ru.

Манрара объяснила, что Бейли пожаловался на боль в ногах, и она предложила ему снять туфли. После этого девушка увидела пропитанный кровью носок. При этом сам мужчина не подозревал, что у него есть кровоточащая рана. При виде ее он воскликнул: "Теперь я настоящий танцор!". Позднее выяснилось, что рана не опасна для здоровья: Бейли расцарапал ногтем палец на ноге.

Танцовщица похвалила партнера за проявленную выдержку. "Не могу поверить, что он продолжал тренироваться с такой раной! Слов не найти, чтобы описать, как серьезно он подходит к делу! Он вдохновляет меня каждый день!" - призналась Манрара.

Манрара и Бейли вместе участвуют в британском танцевальном шоу Strictly Come Dancing. Бейли - паралимпийский чемпион по настольному теннису. Он завоевал золото на летних паралимпийских играх 2016 года. Мужчина болен артрогрипозом - заболеванием скелетно-мышечной системы, характеризующимся деформацией конечностей, недоразвитием суставов и мышц.

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