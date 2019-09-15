Сегодня - день, когда торопиться с принятием важных решений не стоит, хотя звезды гороскопа будут очень к этому склонять. Тем более не стоит спешить претворять внезапно принятые решения в жизнь. Поверьте, какой бы блестящей и гениальной ни казалась вам пришедшая в голову идея и насколько бы ни чесались руки ее сразу же осуществить, самым разумным будет подождать хотя бы до завтра. Сегодня эмоции будут перевешивать логику, так что вероятность ошибиться очень велика. При этом звезды в этот день склоняют к глобализму, так что и ошибки могут оказаться "с размахом".

Овен

Сегодня - день, когда Овен будет ощущать себя настоящим суперменом! Звезды гороскопа наделяют его энергией, неутомимостью и азартом, благодаря которым ему по плечу свернуть любые горы! Особенно хорошо, если в запасе у Овна есть пара-тройка нерешенных задач: сегодня у него есть шанс блестяще осуществить даже самые безнадежные задумки и планы. Впрочем, сворачивая горы, постарайтесь все-таки не переусердствовать! Как говорится, все хорошо, что в меру.

Телец

Сегодня Телец способен удивить окружающих неожиданным подходом к какому-то вопросу. Возможно даже, ему удастся предложить изящное решение проблемы, над которой безуспешно билось много людей! День склоняет Тельца к нестандартному образу мыслей, и это поможет ему на многие задачи посмотреть под новым углом. Особенно хорошо это будет заметно у творческих Тельцов, которые сегодня испытают прилив вдохновения.

Близнецы

Сегодня Близнецы будут настроены крайне независимо! Любые попытки дать им совет или тем более пытаться ими управлять они воспримут как личное оскорбление. С одной стороны, такая позиция грозит обернуться для них конфликтами с окружающими. С другой же, самостоятельные Близнецы сегодня не приемлют никаких рамок и границ, и это может позитивно сказаться на их делах. Там, где другие десять раз зайдут в тупик, Близнецы предложат свежее, неординарное решение.

Рак

Сегодня какие-то события в течение дня способны сильно расстроить Рака и даже выбить его из колеи. Не стоит отчаиваться! Это нормально, в делах получается не все и не всегда. Да и на поддержку окружающих тоже постоянно рассчитывать не стоит. Раку сегодня необходимо помнить, что единственный человек, перед которым он отчитывается и на которого может полностью положиться - это он сам. И тогда разочарований в сегодняшнем дне будет значительно меньше.

Лев

Сегодня Лев с самого утра может ощущать в себе лидерские задатки! И дело не только в том, что ему вдруг захочется покомандовать другими - главное, что и окружающие сегодня будут прислушиваться к его словам. Высказывания Льва будут обладать убедительностью, благодаря чему он сможет без труда привлечь к себе внимание, заинтересовать, убедить в своей правоте. Именно этим, то есть продвижением своих проектов и идей, Льву и стоит сегодня заняться - тратить день на бытовые дела было бы непростительной роскошью.

Дева

Сегодня окружающие (в том числе близкие) будут то и дело испытывать терпение Девы. А ведь оно у нее не беспредельно! Неудивительно, что в какой-то момент чаша переполнится, и Дева способна взорваться! Чтобы этого не произошло, звезды гороскопа советуют Деве сегодня выпускать пар постепенно, не дожидаясь, пока он начнет распирать изнутри. Лучше весь день потихоньку ворчать и сыпать придирками, чем до последнего держать гнев в себе, а потом закатить грандиозный скандал!

Весы

Сегодня в течение дня Весы может ожидать немало сюрпризов! Не исключено, что благодаря этому на какие-то вещи они смогут посмотреть под совершенно новым углом. Возможно, в делах, которыми они занимаются, всплывут новые факты или же кто-то из окружающих сегодня проявит себя с совершенно неожиданной стороны. Безусловно, все это будет отвлекать Весы от дел, зато подарит свежие впечатления.

Скорпион

Сегодня Скорпион рискует зарубить на корню какую-то ценную идею. В этом повинна его торопливость в принятии решений и нежелание вдаваться в детали. Чтобы избежать запоздалых сожалений, сегодня ему следует быть открытым для любых новых мыслей, проектов и идей. В конце концов, отказаться от них Скорпион всегда успеет, так почему бы не дать им хотя бы призрачный шанс?

Стрелец

Сегодня день позволит Стрельцу в полной мере раскрыть свои организаторские таланты - даже если до этого они спали у него мертвым сном. Поставить перед окружающими задачу, распределить обязанности, подогреть энтузиазм - все это сегодня будет Стрельцу по плечу. Впрочем, даже если у Стрельца не будет возможности руководить другими, сегодня ему удастся отлично организовать как минимум себя самого. А это уже, согласитесь, немало.

Козерог

Сегодня звезды гороскопа советуют Козерогу держаться как можно дальше от сплетен и интриг, чтобы не оказаться в них втянутым. Какие бы бури ни бушевали вокруг Козерога, ему следует оставаться в стороне, занимаясь лишь собственными делами и сохраняя нейтралитет. Окружающие в конце концов сумеют разобраться и без него, а вот если Козерог сегодня не выдержит и займет чью-либо сторону, то впоследствии пожалеет: это может пагубно отразиться на его репутации.

Водолей

Сегодня, чтобы получить желаемый результат, Водолею придется действовать исключительно обходными путями! Попытка поговорить напрямую с окружающими вряд ли к чему-то приведет. А вот такие партизанские методы, как слухи и намеки, окажутся весьма эффективными! Так что если Водолей сегодня хочет продвинуть свою идею, лучшее, что он может сделать, - это исподволь вложить ее в голову нужного человека, а уж потом убедить его, что тот до всего додумался сам.

Рыбы

Сегодня Рыбам следует приготовиться к тому, что в течение дня им поступит неожиданное, но весьма заманчивое предложение. Оно может касаться их доходов, работы или даже личной жизни, однако Рыбам, прежде чем соглашаться, необходимо тщательно взвесить все "против" и "за". Только вникнув в детали и просчитав свою выгоду с калькулятором в руках, Рыбы смогут принять верное решение.

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