Как правило, чем старше вино, тем оно дороже. Многие удивляются такому формированию цен, так как одна бутылка очень старого вина может достигать стоимости хорошей иномарки. Некоторые считают тех, кто тратит на это деньги, безумцами.

Как передает Day.Az со ссылкой на Рамблер, по мнению ценителей вина, вызревание и старение улучшают вкус напитка, делают его терпким и крепким. Однако в выдержке есть много "но" и правил. Вкус зависит от сорта винограда, добавления сахара и других консервантов. Так, например, если вы продержите в холодильнике вино из магазина 15 лет, оно не станет дорогим, и, скорее всего, испортится.

Кроме того, учитывается и способ хранения. Вы наверняка видели в фильмах огромные дубовые бочки, которые хранятся в подвале. Или просто стеллажи с бутылками, которые, как правило, есть только у богачей. Дело в том, что, если хранить напиток неправильно, он может быть испорчен. В лучшем случае вы получите виноградный уксус вместо вина, в худшем - заработаете сильное отравление. Однако многие ценители уверены, что выдержанное вино - настоящий деликатес, доступный не многим.

Процесс особого хранения вина называется вызреванием. Считается, что во время этого процесса открываются особые свойства вина, появляются новые нотки и происходит дозревание напитка. Многие в это не верят и считают обычной маркетинговой уловкой.

По факту, вызревание вина считается долгим и трудным процессом. Для изготовления такого напитка нужен специальный виноград, выращенный в особом регионе и созданный в определенный урожай. Чтобы создать вино с определенным вкусом нужно не просто много времени и сил, но и денег. Поэтому себестоимость такого производства тоже очень дорогая.

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