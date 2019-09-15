Кошки, как и многие другие животные, обращают пристальное внимание на ту часть своего тела, которая по той или иной причине начинает их беспокоить. Проявляется это внимание разлизыванием и навязчивым расчесыванием, что часто приводит к травмированию, вплоть до кровотечений и дерматитов. В случае, когда кошку беспокоят уши, также можно наблюдать, как она часто трясет головой.

Как передает Day.Az, об этом пишет Рамблер.

Отчего же это происходит?

Причиной чаще всего является зуд, вызываемый эктопаразитами (блохи, ушные и кожные клещи, власоеды), кожными инфекциями (малассезии, бактерии, дерматофитозы), реакции гиперчувствительности (аллергии). Кожа внутри ушной раковины отекает, секрет становится обильным (жидким или хлопьевидным), может приобретать специфический запах. При поражении одного из слуховых проходов в большей степени, чем другого, кошка может склонять голову набок. Общее состояние животного ухудшается: может наблюдаться депрессия, снижение аппетита. Если долго не принимаются меры по лечению, кожа внутри пораженного слухового прохода воспаляется, развиваются отиты.

Что же делать?

Прежде всего необходимо выяснить причину беспокойства путем осмотра ветеринарным врачом слуховых проходов больного животного, проведения диагностики: взятия на исследование образцов ушного секрета, соскобов, цитологий, трихограмм. При обнаружении тех или иных паразитов, патогенной микрофлоры назначают специфическое лечение, направленное на борьбу с выявленной проблемой.

Как лечить?

Лечение заключается в обработке животного антипаразитарными препаратами, в санации ушных проходов специальными лосьонами, а также обычно вводятся лечебные капли. Кожу ушей, поврежденную при расчесывании, регулярно обрабатывают антисептическими препаратами. При необходимости назначают ношение ветеринарного воротника. В период борьбы с зудом также могут назначаться антигистаминные препараты. Важно помнить, что для полного выздоровления животного и снижения вероятности рецидивов необходимо терпеливо и пунктуально выполнять все назначения врача, не прерывая курса лечения при первых признаках улучшения состояния пациента.

На повторном приеме оценивают наличие зуда после устранения инфекций. Если зуд полностью прошел, но остались поражения, назначают диагностику патологий, не связанных с зудом.

Если же после всех принятых мер по борьбе с инфекциями и паразитами у животного продолжает сохраняться зуд, начинают диагностику аллергий (пищевой и атопии).

Профилактика

Для снижения рисков возникновения зуда у животных необходимо своевременно и регулярно обрабатывать их от паразитов. Кормить сбалансированным, качественным кормом. Содержать в комфортных условиях. Избегать ситуаций, обуславливающих продолжительный стресс. Поддерживать чистоту в местах содержания. Избегать контактов домашних питомцев с дикими, невакцинированными, больными животными.

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