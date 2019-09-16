Наши ощущения являются единственным источником информации о том, что существует вокруг нас. Но, по мере развития науки, выясняется, что этот источник никак нельзя признать абсолютно надежным. Более того, наши ощущения лгут нам постоянно, и чем больше мы узнаем о том, как работают наши органы чувств, тем сильнее удивление, что мы вообще способны нормально функционировать, передает Day.Az со ссылкой на Mixstuff.

Наши глаза практически не способны видеть что-либо в каждый конкретный момент времени

Наши глаза кажутся нам сверхмощным оптическим прибором, и это не удивительно: ведь они позволяют нам видеть одновременно такие огромные объекты, как горы и моря, или, скажем, нашу маму с ног до головы. Все бы ладно, но проблема в том, что на самом деле мы ничего этого не видим. Светочувствительные клетки наших глаз сосредоточены в основном в области, известной как фовеа, или центральная ямка (лат. fovea centralis). Эта область крайне мала по размеру. Попробуйте вообразить конус шириной в 1 градус, упирающийся своей вершиной в поверхность глаз. Все, что вы способны видеть в деталях в каждый конкретный момент времени, вписывается в этот узкий конус. Чтобы лучше понять смысл сказанного, попробуйте зафиксировать глаза в одной точке и прочесть эту страницу. Все, что расположено за пределами слов "вы не можете" окажется полностью размытым.

Кроме того, большинство светочувствительных клеток наших глаз, которые называют колбочками, полностью сосредоточены на восприятии этого небольшого участка внешнего мира, поскольку их слишком мало, чтобы мы могли позволить себе распылять силы. Всего у среднего человека около 6 миллионов таких колбочек и, поскольку каждая из них чувствительна лишь к одному из основных цветов, красному, зеленому или голубому, мы получаем картинку, эквивалентную 2-мегапиксельной фотографии или видео в формате 1080р (Full HD).

А формат 4К, для сравнения, содержит 8 миллионов пикселов. "Минуточку, - скажете вы, - а как же я тогда могу видеть изображение 4К?" Ответ: а вы и не можете. Видео в формате 4К выглядит шикарно потому, что тот маленький участок, на котором наши глаза сфокусированы в каждый конкретный момент времени, виден во всех деталях, а все остальное мы практически не видим. Если бы все остальное изображение, за исключением этих нескольких квадратных сантиметров, имело гораздо более низкое разрешение, мы бы даже не заметили этого.

Перед вами черно-белая фотография, на которую, поверх основного изображения, нанесены цветные линии, но наши глаза видят цветную одежду, цветные спинки стульев, и так далее. Если внимательно посмотреть на какую-то небольшую часть изображения, можно заметить серый фон и цветные линии. Но, как уже было сказано, все, что находится за пределами поля зрения фовеа, полностью размыто, поэтому наш мозг смешивает все воедино. Крошечный размер центральной ямки является причиной множества классических оптических иллюзий.

Так, например, ученые до сих пор не пришли к единому мнению о том, почему вы сейчас видите воображаемые серые круги на пересечении линий этой сетки.

Но вы наверняка ничего такого не видите в каждой конкретной точке пересечения, на которой сосредоточили свое внимание. В литературе можно найти объяснение всего этого умопомрачительного колдовства, которое вполне заслуживает названия "игры разума", но сейчас для нас важно только то, что в каждый момент времени мы видим лишь небольшой участок изображения, на котором сосредоточены. Все остальное находится за пределами восприятия нашей центральной ямки и, следовательно, является полностью невидимым. Весь секрет в том, что переключение с одного участка на другой происходит очень быстро, мы как бы сканируем пространство и в мозгу складывается синтезированное изображение.

Наши вкусовые рецепторы практически не воспринимают вкус

Вкусовые рецепторы довольно хорошо определяют, является ли то, что вы кладете в рот, ядом. И это, собственно, все. Когда речь идет о различении оттенков вкуса, здесь, как всем известно, большую роль играет запах. Но большинство людей не имеют понятия о том, насколько плохо выполняет свои функции язык. Вот простой способ убедиться в этом. Порежьте несколько кубиков яблока и репчатого лука, а затем полностью зажмите нос, закройте глаза и положите в рот эти кубики. Вы не поверите, пока не попробуете: вы не сможете отличить их друг от друга. Проведите этот эксперимент обязательно со своими друзьями - гарантируем массу удовольствия.

Множество факторов влияет на то, как мы делаем вывод о вкусе пищи, помимо скудной информации, поступающей от вкусовых рецепторов. Часть из них уже являются общеизвестными, но ученые все время открывают новые. Например, достаточно изменить цвет, и мусс будет восприниматься более сладким. А если включить какую-нибудь тихую музыку, сливочная ириска тоффи покажется немного более горькой. Если вы жуете чипсы и слышите при этом громкий хруст, вы ощущаете, что они на вкус и осязание более свежие, чем те, что вы пробовали в прошлый раз, хотя на самом деле это те же чипсы. Вполне можно допустить, что какие-нибудь исследователи сейчас бьются над тем, чтобы доказать, что иногда сэндвичи кажутся вкуснее, если вы едите их в туалете.

Все эти феномены относятся к психологии вкуса, которая изобилует удивительными эффектами. Однако, гораздо более странные вещи происходят тогда, когда отключаются отдельные типы вкусовых рецепторов. Вам знаком отвратительный вкус апельсинового сока сразу после чистки зубов. И дело здесь не в последствиях воздействия ментола. Причина в том, что химические вещества, входящие в состав зубной пасты, заглушают наши рецепторы, воспринимающие сладкий вкус, и, напротив, активизируют те, что отвечают за горечь, очистив их от жировой пленки.

Еще один эффект, не менее странный, но гораздо более приятный, можно получить, если съесть артишок, а затем пить воду. Химикат, входящий в состав артишока, называемый цинарином, покрывает тонкой пленкой "сладкие" рецепторы на поверхности языка, а вода смывает эту пленку, стимулируя их активность, и вы чувствуете, будто пьете сладкий напиток, хотя это не так.

Таким образом, можно довольно легко превратить кислое в горькое, а чистую воду - в сладость. Вы легко можете обмануть собственный язык, заставив его воспринимать кислые продукты как сладкие, с помощью странных ягод под названием "Путерия сладковатая" (Synsepalum dulcificum), или с помощью экстракта, если вам не повезло жить в тех местах, где их выращивают, на Тайване или в Западной Африке. Употребление этих "чудесных ягод" приводит к тому, что "сладкие" рецепторы закрываются до тех пор, пока кислота не активирует их вновь. Достаточно съесть пару таких ягод, и в течение получаса кусочки лимона будут на вкус в точности как жевательные конфетки из мармелада. Что уж говорить о том, какова будет на вкус вся ваша обычная ежедневная пища после нескольких глотков соевого соуса!

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