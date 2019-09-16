Сегодня звезды гороскопа обещают щедро наделить вас жизненной силой и крепким здоровьем. День склоняет к общительности и легкости, поэтому может возникнуть желание много времени провести в веселой компании, вместе с близкими или друзьями. Сегодня вам будет как никогда легко управлять эмоциями - как своими, так и чужими. Это хороший день для новых знакомств (в том числе романтических), которые впоследствии могут перерасти в нечто большее.

Овен

Сегодня ситуация потребует от Овна взять инициативу в свои руки! Даже если обычно это ему несвойственно, сегодня он ощутит в себе потребность принимать решения и нести ответственность за них. Самое интересное, что окружающие спокойно уступят Овну пальму первенства. И пусть сегодня не все решения и действия Овна окажутся верными, для него это будет отличный шанс показать всем, а заодно и себе самому, что он способен на многое.

Телец

Сегодня окружающие могут пытаться манипулировать Тельцом! Звезды гороскопа предупреждают его, что кто-то попробует воспользоваться своим положением, связями или личным обаянием для того, чтобы втянуть Тельца в свои игры. Поддавшись этому влиянию, Телец со временем пожалеет - это способно ударить по его репутации. Так что сегодня ему необходимо твердо стоять на своем и держаться подальше от людей, которые его используют.

Близнецы

Близнецам будут тяжело даваться любые дела, где от них требуется способность логически мыслить: расчеты, аналитика, наука, планирование, учеба - все это не для них. Зато Близнецы будут легко, как по волшебству, входить в контакт с другими людьми, заражая их своими идеями и эмоциями. Кроме того, они будут остро чувствовать фальшь, благодаря чему Близнецов сегодня можно использовать в качестве настоящего детектора лжи!

Рак

Звезды гороскопа советуют Раку выделить время на знакомство с методиками карьерного, профессионального или личностного роста. Книги на эту тему нетрудно найти где угодно - от газетного киоска до Интернета. Даже если Рак обычно относится скептически к подобной литературе, сегодня ему стоит ее изучить или же смириться со своим нынешним положением. Взяв на вооружение хотя бы некоторые советы, Рак преуспеет.

Лев

Сегодня Лев способен оказаться центром притяжения любого коллектива: окружающие будут безотчетно тянуться к нему! Для того чтобы добиться нужного результата в делах, Льву достаточно использовать свою харизму - отказать ему не сумеет никто. Впрочем, сегодняшняя популярность может обернуться для Льва и своей обратной стороной: в течение дня возможна ситуация, когда его будут буквально разрывать на части!

Дева

Дева будет ощущать себя в роли кукловода, который манипулирует людьми. Пусть даже эти манипуляции будут мягкими, сути это не меняет: Дева способна направлять действия окружающих в нужное ей русло. Для этого она может задействовать связи, намеки, обещания, слухи. Впрочем, если все это не сработает, Дева сегодня все равно добьется своего, но уже более простыми путями: проявив настойчивость и умение убеждать.

Весы

Сегодня - редкий день, когда в споре Весов с окружающими действительно может родиться истина. Но лучше все-таки не спорить, а обсуждать, причем все что угодно: идеи, планы, перспективы. Сегодня ничто не сможет дать Весам такой заряд бодрости, свежих идей и желания действовать, как хороший мозговой штурм! Вместе с единомышленниками (близкими, друзьями, коллегами) Весы могут смело браться за решение любой задачи - выработанная сегодня стратегия окажется очень успешной!

Скорпион

Сегодня от Скорпиона потребуется проявить терпение и понимание по отношению к человеку, которому необходима помощь Скорпиона, его поддержка или совет. Потратив на это свое время, Скорпион не пожалеет, наоборот, сегодня ему по душе ощутить себя в роли наставника. Ведь и он когда-то знал и умел не все, так почему же теперь не помочь тому, кто нуждается в его руководстве и жизненном опыте?

Стрелец

Стрельцу будет трудно удержаться от соблазна покомандовать кем-то из близких или даже свалить на них часть своих прямых обязанностей. Ничего не поделаешь - закон коллектива! Нельзя все время быть белым и пушистым, иногда приходится показать острые коготки! Впрочем, сегодня это может выйти само собой - ситуация сложится так, что Стрелец встанет перед выбором: либо не справиться с полным объемом задач, либо бесцеремонно "припрячь" к ним еще кого-то.

Козерог

Козерога порадует атмосфера вокруг. Ощущение теплоты и взаимовыручки способно породить у него чувство, что он и люди, которые его окружают - одна большая семья! Такой благодушный настрой неизбежно отразится на поведении Козерога: он будет более душевным и открытым в общении, чем обычно. Противиться обаянию его искренности окружающим будет почти невозможно: сегодня Козерог, если захочет, способен даже своих заядлых противников превратить в лучших друзей!

Водолей

Внезапно проснувшаяся общительность Водолея способна обернуться приятными дивидендами. Возможно, ему удастся блеснуть знаниями перед окружающими или же завязать многообещающее знакомство. Другими словами, Водолею сегодня не стоит сдерживать свой поток красноречия. Конечно, желание всласть поболтать приветствуется далеко не всегда, однако сегодня - приятное исключение из этого скучного правила.

Рыбы

В течение дня у Рыб могут произойти интересные встречи и знакомства, которые окажут влияние на их дальнейшую жизнь. Впрочем, каким именно окажется это влияние - позитивным или не очень - будет зависеть уже от них самих. Поэтому звезды гороскопа советуют им на всякий случай обрушивать на каждого собеседника весь запас своего природного обаяния. Благо чего-чего, а обаяния у Рыб сегодня будет в избытке.

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