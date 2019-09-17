Речь пойдет не о заговорах и прочих магических штуках. Это простые фразы, но они творят чудеса!

Как передает Day.Az, об этом пишет Рамблер.

Благодарю тебя

Мы часто забываем говорить "спасибо" за то хорошее, что делает для нас любимый человек. Часто воспринимая это, как должное. Запомните: никто никому ничем не обязан! Если мужчина что-то делает для вас, то он действительно этого хочет. Просто не забывайте благодарить его!

Прости меня

Идеальных людей не бывает! Просить прощение за ошибки - это признак зрелой женщины. Так вы заслужите уважение своего мужчины, а заодно и покажете, что он тоже должен извиняться за свои промахи.

Ты самый

У каждого мужчины найдутся достоинства, за которые можно похвалить. Запомните, это должна быть искренняя похвала, от чистого сердца! Заезженные фразочки, вызовут обратный эффект.

Ты прав

Эта фраза может охладить любой спор! Произносить ее нужно спокойно, без сарказма. Мужчине будет приятно, если вы признаете его правоту. К тому же в спокойной обстановке вы сможете донести свою точку зрения.

Я восхищаюсь

Эту фразу надо произносить, когда мужчина делает что-то, в чем он талантлив. Поверьте, эти слова, как бальзам на душу любому мужчине.

Я верю в тебя

В самой сложной ситуации вместо фразы: "Я же тебе говорила", сказать: "Я верю, что ты справишься!" Такую поддержку мужчина точно оценит!

Имя мужчины

Для каждого человека собственное имя звучит по-особенному приятно. Поэтому любую просьбу лучше начинать с имени мужчины.

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