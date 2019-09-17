Две туристки, путешествуя по национальному заповеднику Крюгера, стали свидетельницами неравного противостояния между шакалами и антилопы гну, защищающей новорождённого детёныша, передает Day.Az со ссылкой на

Одна из туристок запечатлела, как два шакала, действуя сообща, напали на беззащитного детёныша. Хищники поочерёдно совершали атаки и пока антилопа отгоняла одного шакала, другой успевал укусить маленького телёнка.

В пылу схватки парнокопытная мамаша сама несколько раз сбила с ног своего детёныша.

Со слов автора видеоролика, она не дождалась концовки противостояния и надеется, что антилопам удалось отбиться от голодных хищников.



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