Не всегда можно понять по человеку его чувства, ведь все люди по-разному реагируют на различные ситуации. Бывает такое, что люди испытывают такое плохое чувство, как зависть. Завистливых людей много, и лучше не иметь с ними взаимоотношений.

Как передает Day.Az, об этом пишет Рамблер.

Часто случается то, что среди ваших друзей тоже может оказаться завистник, но как его определить? Существуют некоторые признаки, которые помогут вам это выяснить.

№ 1. Натянутая улыбка

Чаще обращайте внимание на мимику людей. Представьте, что слышите от человека что-то, чему вы завидуете, и вообразите, каким будет ваше выражение лица. Так вам будет легче распознать такую же мимику у своего друга. Когда поделитесь с ним своей радостью, сконцентрируйтесь на лице подозреваемого в зависти друга. И знайте, если в ответ на вашу радость вы заметили вздох, а потом увидели натянутую улыбку, вам следует задуматься, хотите ли вы вообще дружить с завистливым человеком.

№ 2. Обесценивает ваши достижения

Завистники часто списывают все ваши успехи как карьерные, так и на личном фронте на удачное стечение обстоятельств. Заметили что-то подобное? Пора задуматься. Если ваш друг своими словами намекает вам, что, к примеру, ваше повышение на работе не является результатом вашего упорного труда, то это свидетельствует о его недобрых мыслях.

Часто от таких людей можно услышать слова "повезло тебе". Они никогда не оценят ваши заслуги по достоинству, даже зная, как сильно вы в этом нуждаетесь.

Главное - не начинайте сами считать свои достижения чем-то случайно свалившимся вам на голову. Не обесценивайте свой труд и достойные качества.

№ 3. Критика

Когда становишься объектом постоянной критики, можно начать чувствовать себя неуверенно. Критикуя, шаг за шагом "друг" вгоняет вас в чувство стыда и беспомощности. В чем же это может проявляться? Вы купили новую вещь, о которой давно мечтали.

Поделившись своей радостью, вы услышали, что вещь-то не очень и хорошая, качество подводит либо что она очень дорогая и ваш друг уж точно видел такую же, но намного дешевле.

Это запросто может быть вызвано обыкновенной завистью друга. Хорошие вещи, что случаются с вами, раздражают его, и он не в силах с этим справиться, критикует и критикует.

№ 4. Добавляет негатив

Все приятные новости, которыми вы делитесь со своим другом, непременно будут выставлены им в плохом свете. Или же ему тут же захочется поделиться с вами собственным негативным опытом в подобной ситуации. После общения с такими людьми остается странное послевкусие: вроде бы поделился приятной вещью, а в ответ только негатив.

№ 5. Соревнуется с вами

Один из самых важных признаков зависти друга - это маниакальное желание устроить из вашей дружбы постоянное соревнование. Чтобы вы ни делали, он во всем старается вас переплюнуть. Или сделать вид, что переплюнул.

Если вы нашли себе вторую половинку, ваш друг тут же сообщит, что начал отношения несколько недель назад, и, конечно же, с его слов, они будут намного лучше, чем у вас. Такой друг будет стараться купить вещи дороже, статуснее, чем у вас, съездить на более дорогой курорт или устроить лучший праздник, чем вы недавно устраивали.

Имея дело с такими людьми, вы постоянно будете испытывать чувство, будто бежите наперегонки.

Поэтому зависть, которую ваш друг выражает таким образом, будет высасывать из вас силы, поскольку против своей воли вы окажетесь втянуты в эту гонку.

И даже если вы отнесетесь к этому с иронией, все равно это будет вас огорчать.

Если же человек постоянно завидует, то это печально и лучше с такими друзьями дела не иметь. В любом случае необходимо всегда обращать внимание на зависть друзей. Иногда это может вылиться во что-то крайне неприятное. Не позволяйте зависти испортить вашу дружбу и ограждайте себя от плохих людей.

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