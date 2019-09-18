О гипнозе слышали все, кто-то даже испытывал на себе его действие. Этим ремеслом искусно владеют цыганки, которые вынуждают весьма здравомыслящих людей расставаться с немалыми суммами. Гипнологи говорят, что загипнотизировать можно практически любого человека. Однако нейрофизиологи считают несколько иначе.

Как передает Day.Az, об этом пишет russian7.ru.

Отработанная технология

Цыганский гипноз - это особое явление, он в большей степени сходен с методами, которыми пользуются мошенники и аферисты, нежели профессиональные гипнотизеры. В отличие от настоящего сеанса гипноза жертва цыганских гадалок не погружается в глубокий транс, она находится в полном сознании, но под влиянием внушения сохраняет лишь видимость осмысленных действий. Впрочем, сила цыганской суггестии настолько велика, что человек зачастую не сможет вспомнить ни деталей общения, ни собственных поступков.

Многие спорят: гипнотические способности цыганок - врожденный дар или приобретенный навык? Видимо ответ лежит где-то посередине. Очевидно лишь то, что одурманивание людей - это годами отработанный механизм, который постоянно шлифуется. Если твоя ежедневная задача "разводить" доверчивых граждан на деньги, то рано или поздно ты достигнешь в этом успеха.

Цыганки всегда действуют по одной и той же схеме. Находят в оживленных местах подходящий объект и разными уловками пытаются привлечь его внимание. Если хоть ненадолго удастся установить с объектом контакт, то высока вероятность подчинить его внушению. Цыганки хорошо знают психологию человека и улавливают его уязвимые места: "я вижу, что у вас серьезные неприятности, позолотите ручку, и я вам помогу".

Кто же в первую очередь рискует стать жертвой цыганского "развода"? Люди впечатлительные, с лабильной психикой, доверчивые, находящиеся в подавленном состоянии или просто растерянные. Они уязвимы и их проще дезориентировать. Опыт показывает, что чаще всего жертвами цыганок становятся женщины.

Говоря о механизмах цыганского гипноза, доктор медицинских наук, психолог Владимир Малыгин отмечает, что мошенницы при помощи внушения "отключают" у жертвы левое полушарие мозга, отвечающее за критическое восприятие действительности, повышая таким образом нагрузку на правое полушарие, оперирующее невербальными средствами коммуникации. В таком состоянии человек легко попадает под внешнее управление.

Войти в резонанс

Согласно исследованием физиологов (Ухтомского, Бернштейна, Павлова) в человеческом мозге в процессе суггестии, осуществляемой по каналам органов чувств, создается очаг повышенного возбуждения - так называемая "доминанта", обладающая свойством подавлять другие участки мозга. Она по очереди подчиняет себе весь мозг, психику, физиологию и в конечном итоге поведение человека.

Цыганки вряд ли понимают тонкости функционирования коры головного мозга, но интуитивно делают все, чтобы у жертвы притупилось рациональное мышление. Для этих целей они используют прикосновение, поглаживание, набор голосовых команд, зачастую непонятных собеседнику. Эта монотонность "перегружает" человеку мозг и вводит его в оцепенение. С этого момента он, подобно роботу, способен исполнять любые команды.

Именно так пострадала 22-летняя студентка МГИМО, у которой цыгане под видом "снятия порчи" выманили $150 тысяч долларов и драгоценности на сумму не меньше $10 тысяч. Причем действовала девушка с виду осознано: она пошла в банк, вынула все, что лежало в ее банковской ячейке и вынесла мошенницам. По словам сотрудников банка, клиентка в этот момент вела себя вполне адекватно.

Крайне важно для мошенников нащупать болезненное место, чтобы затем приступить к обработке клиента. Одессит Владимир Даманский никогда не думал, что станет жертвой цыганского гипноза, а поэтому смело вступил с ними в диалог. Однако, когда те сообщили ему, что "две черные женщины наводят на него порчу", он "завис". Оказывается, слова цыганок вошли в резонанс с подозрениями Даманского в адрес двух навязчивых родственниц.

С трудом осознавая ситуацию, он полез в свой кошелек и осторожно достал пятигривенную бумажку, однако "предсказательницы" усмотрели там более крупные купюры. "Тут я увидел происходящее как бы извне и стал чувствовать себя, будто безучастный, отрешенный зритель, покинувший собственное тело", - описывал свое состояние одессит. Несмотря на то, что он сильно сжал бумажник руками, деньги, словно, просочились сквозь пальцы - через мгновение несколько сот гривен и 20 баксов были в руках удалявшихся аферисток.

Гипнабельность - вещь относительная

Согласно социологическим исследованиям, только четвертая часть жителей планеты не поддается воздействию гипноза. Американский психиатр Милтон Эриксон объяснял это тем, что гипноз - добровольное сотрудничество двух людей, и если тот, на кого пытаются воздействовать настроен крайне скептически или оказывает активное сопротивление гипнотизеру, то воздействие скорее всего не состоится.

Считается, что кроме скептиков гипноз не берет людей, привыкших критически воспринимать действительность, все подвергать скрупулезному анализу и спорить по малейшему пустяку. Любое сомнение сведет усилия гипнотизера на нет. Такой уж точно не позволит мошеннику вступить с ним в продолжительный контакт и "запудрить" себе мозги.

Отдельная категория негипнабельных людей - лица, страдающие остро выраженными психическими нарушениями, имеющие задержки умственного развития или пребывающие в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. Даже при наличии желания они окажутся неспособны войти в транс - ведь их психика не в состоянии обрабатывать сложные вербальные и невербальные образы, как того требует механизм гипнотического воздействия.

Практика показывает, что понятие "неподдающийся гипнозу" весьма относительно. Есть категория людей, которые будучи убеждены в своей негипнабельности, через определенное количество попыток все-таки входили в транс. Гипнолог Дмитрий Домбровский рассказывал, что один из посетителей его групповых сессий погрузился в глубокий транс лишь на 27 сеансе. По его словам, все зависит как от самого гипнолога, так и от умения клиента расслабиться и сконцентрироваться.

Некоторые задаются вопросом, а может ли гипнотизер ввести в транс гипнотизера, или же цыганская гадалка загипнотизировать свою коллегу? Они такие же люди, на которых распространяются вышеперечисленные свойства. Многое зависит от их готовности поддаться внушению и от мастерства лица, манипулирующего ими.

Гипнолог Николай Григорьев решил провести эксперимент и подвергнуть гипнозу цыганок, промышлявших недалеко от автомобильной стоянки. Все происходящее записывалось на скрытую камеру. Как ни удивительно, самая молодая из женщин легко согласилась на предложение Григорьева. В процессе общения она неохотно призналась, что и цыгане подвержены внушению.

Во время сеанса, который проходил прямо улице, она покорно исполняла команды, которые давал ей гипнотизер: легко покачивалась назад вперед, поднимала руки и застывала в таком положении. Когда Григорьев стал прощупывать содержимое ее карманов, она не смогла ни пошевелиться, ни крикнуть.

Недавнее исследование ученых из Стэндфордского университета, опубликованное в журнале "Archives of General Psychiatry", показало, что гипнотический транс не зависит ни от умения человека владеть искусством гипноза, ни от особенностей характера и психики внушаемого. В ходе эксперимента, к которому специалисты привлекли 12 лиц невосприимчивых к гипнозу и 12 подверженных гипнотическому влиянию, при помощи МРТ отслеживалась активность трех нейронных цепей. Первая отвечала за самосознание и интроспекцию, вторая - за принятие решений, третья - за оценку и анализ происходящего.

Выяснилось, что у тех испытуемых, которые поддаются гипнозу, вслед за первой цепью активировались и две другие, а вот у представителей негипнабельной группы одновременная активация всех трех цепей потерпела неудачу. Вывод ученых был следующим: гипнотический транс возможен лишь в том случае, когда взаимодействуют все нейронные цепи, а поэтому положительная реакция на внушение зависит не от личности человека, а от особенностей устройства его мозговых центров.

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