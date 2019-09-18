Потрясающее предложение руки и сердца попало в объектив камеры на одном из волшебных островов на Гавайи, но пара влюбленных понятия не имеет, кто тот загадочный человек, который снял их на свой смартфон, передает Day.Az со ссылкой на usa.one.

Пара рассказывает, что они "действительно хотят" найти человека, который сначала заснял их особенный момент на видео, а потом передал им файл посредством технологии AirDrop.

Рейнер (25 лет) задал тот самый вопрос своей 24-летней девушке Джине во время их пешей прогулки, когда они достигли вершины скалы. "Я лишь надеялся, что она не упадет",- рассказал он Inside Edition о своем предложении руки и сердца на скале.

Пара не осознавала, что их удивительный волшебный момент был снят на видео кем-то, кто находился от них на порядочном расстоянии.

"Это невероятно, что кто-то оказался там в идеальный момент",- поражается Джина.

Видео было передано паре с помощью технологии AirDrop, после чего сестра Рейнера Марни, решила обратиться к соцсетям, чтобы найти человека, который вел съемку, потому что они хотят пригласить того человека на свадьбу. Она разместила видео в соцсети, и попросила пользователей помочь ей разыскать того, кто его снял.

Человек, который снял предложение руки и сердца, в какой-то момент повернул камеру к себе и сказал "О, Боже", а затем она (это оказалась девушка) и ее друг ушли. Но прежде они успели передать видео паре влюбленных.

"Мы действительно хотим найти ее и пригласить на свадьбу " Как сообщает www.usa.one. Мы решили так поступить, потому что она была так воодушевлена",- поясняет Рейнер. "Она стала частью того момента, почему бы не сделать ее частью следующего потрясающего момента, то есть нашей свадьбы".

"Места зарезервированы для двух незнакомцев, которые сняли видео",- уверяет Рейнер. "Мы хотим, чтобы они стали частью свадьбы и церемонии бракосочетания".

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