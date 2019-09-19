Многие считают, что работа бортпроводниц не такая сложная, но на самом деле, в этой профессии важную роль играет психологический фактор.

Как передает Day.Az, об этом пишет Рамблер.

Несоблюдение правил безопасности

Очень часто пассажиры не соблюдают элементарные правила безопасности, о которых говорят стюардессы. Например, убрать столики перед взлетом и посадкой, открыть шторку иллюминатора, убрать наушники и отключить мобильные телефоны. Люди не понимают, что эти просьбы сделаны в их же интересах. Несмотря на боязнь летать, они продолжают пренебрегать правилами и ставить выше собственный комфорт.

Просьба о бесплатной еде

На каждый борт поставляется определенное количество комплектов еды. Они рассчитываются на каждого пассажира. Конечно, существуют резервные комплекты, но бортпроводники отчитываются за их возврат. В билет включается только один прием пищи, поэтому, стюардессы не могут дать пассажирам еще один. В некоторых авиакомпаниях еда на борту вообще не предусмотрена, поэтому просьбы покормить сильно раздражают.

Пересадка с места на место

Этот пункт касается преимущественно лоукостеров. Дело в том, что многие пассажиры не читают правила авиакомпании перед покупкой билетов, поэтому случаются инциденты с недовольными клиентами. Например, если вы летите лоукостером, то за выбор места придется доплачивать. В случае, если вас рассадили с членом вашей семьи, просто так пересаживаться нельзя. Это стоит денег.

Присмотр за ребенком

Если вы летите с маленьким ребенком, нужно помнить, что у бортпроводника много обязанностей, и у него нет времени возиться с вашим чадом. Некоторые пассажиры, которые летят в одиночку, просят приглядеть, развлечь или даже понянчиться с детьми. Такое поведение особенно раздражает стюардесс, так как они считают это оскорблением и наглостью.

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