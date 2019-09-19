В Роскачестве рассказали, какие продукты не стоит мыть перед приготовлением.

Такие рекомендации до этого дали эксперты министерства сельского хозяйства США (USDA) и Университета штата Северная Каролина, передает Day.Az со ссылкой на Рамблер.

Отмечается, что не стоит мыть курицу, яйца и грибы, так как патогенные бактерии от этого не погибают, но распространяются по кухне. Например, у 25% людей была выявлена острая кишечная инфекция, вызванная сальмонеллой, после того, как они помыли мясо птицы перед приготовлением.

При мытье яиц можно повредить тонкую водонепроницаемую кутикулу, которая защищает от попадания внутрь микробов, которые могут проникнуть за скорлупу.

Грибы не стоит мыть потому, что в магазинах их продают, предварительно отчистив от земли и грязи, кроме того, после мытья они могут потерять вкус и аромат. Также грибы могут быстрее испортиться, так как хорошо впитывают влагу.

Эксперты считают, что бактерии можно убить только при длительной термообработке.

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