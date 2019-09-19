Казалось бы, что современные стиральные машины могут справиться с любой одеждой. Однако это не так, существуют некоторые типы вещей, которые могут испортиться после стирки или сломать машину.

Как передает Day.Az, об этом пишет Рамблер.

Водонепроницаемая одежда

Как правило, к ним относятся ветровки, зимние куртки и одежда для активного отдыха. Они состоят из специальной ткани, у который есть защитный слой. Есть еще те, которые покрыты специальной жидкостью, которая не пропускает влагу. Уход за такими вещами достаточно простой: их нужно протереть обычной влажной салфеткой. Если вы решите постирать их, то защитный слой сотрется и начнет пропускать воду.

Вещи с декором

Одежду с украшениями нужно стирать только руками или в специальных мешочках. Сила барабана так велика, что украшения из бисера могут распуститься, а стразы наверняка отклеятся. При этом, найти и пришить их обратно не получится. Скорее всего, они забьются в сливной шланг. Если декор крупный, он может засорить фильтр и поломать машину.

Костюмы и пальто

Как правило, классическая одежда состоит из разного рода жестких элементов, которые помогают поддерживать ее форму, например, плечики или лацканы. Некоторые пиджаки и пальто изготавливают из ткани, которая не переносит машинную стирку: твид, драп и шерстяное полотно. Если постирать пальто или костюм в машине, они непременно испортятся настолько, что их не восстановить отпариванием.

Изделия из кожзама и кожи

Практически вся одежда и аксессуары из этих материалов не переносят воздействия влаги. После стирки они становятся уязвимыми: могут растянуться, сесть или деформироваться. Изделия из кожзама могут потрескаться и начать расслаиваться. Также с одежды может слезть краска.

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