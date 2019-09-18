Примерно 466 миллионов лет назад два крупных астероида столкнулись между орбитами Марса и Юпитера. Их обломки заполнили всю Солнечную систему и вызвали одно из самых мощных оледенений в истории Земли, пишут российские и зарубежные геологи в журнале ScienceAdvances, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Мы предполагаем, что огромные количества космической пыли падали на Землю на протяжении как минимум двух миллионов лет. Она усилила те тренды на похолодание климата, которые в то время царили на планете, и привела к наступлению ледникового периода", - рассказывает Филипп Хек (Philipp Heck), профессор университета Чикаго, чьи слова приводит пресс-служба Музея Филдса.

На сегодняшний день исследователи считают, что за все время существования жизни на Земле произошло пять крупнейших массовых вымираний. Последнее из них случилось примерно 65,5 миллионов лет назад, в результате чего исчезли динозавры, а также все остальные крупные наземные и морские рептилии.

Ордовикское вымирание, второе самое крупное событие такого рода в истории планеты, произошло примерно 443 миллиона лет назад. Оно уничтожило 85% видов и 60% родов морских беспозвоночных животных. Видовое разнообразие некоторых из них, в том числе двустворчатых моллюсков, мшанок и кораллов, сократилось более чем в два раза.

Геологи достаточно давно предполагали, что это вымирание было связано с резким падением в концентрации углекислого газа в атмосфере Земли и последовавшим за этим похолоданием. В результате этого океаны планеты промерзли фактически до экватора, а ее полюса покрылись мощнейшими ледовыми шапками, следы чего сохранились в породах того времени.

Космическая тень

Хек и его коллеги совершенно неожиданно, по словам самих ученых, нашли еще одного "виновника" этого катаклизма. В его рождении, как показали раскопки геологов, был замешан крупный астероид, "обитавший" в далеком прошлом в главном поясе астероидов между орбитами Марса и Юпитера.

Ученых изначально интересовало не само вымирание, а событие, которое ему предшествовало - так называемая Великая ордовикская радиация. Под этим понятием геологи и палеонтологи понимают резкий рост в разнообразии видов морских беспозвоночных, который начался примерно за 20-30 миллионов лет до вымирания и был предположительно связан с тем же похолоданием климата.

Изучая породы, сформировавшиеся в то же время на юге Швеции и в окрестностях Санкт-Петербурга, Хек и его коллеги натолкнулись на необычную вещь. Эти отложения содержали в себе рекордно большие количества частичек космической пыли, чья концентрация в десятки тысяч раз превышала типичные значения для других геологических эпох.

Более того, все эти частицы, как на то указывает их структура и химический состав, происходили из одного источника, принадлежавшего к числу так называемых L-хондритов. К ним относятся одни из самых распространенных каменистых метеоритов, чей гигантский прародитель, диаметр которого составлял более 100 километров, распался на множество мелких и крупных фрагментов около 500 миллионов лет назад.

Геологический след катаклизма

Ученые предположили, что это совпадение не было случайным. Вполне возможно, что распад родительского тела L-хондритов в результате его столкновения с другим астероидом привело к рождению огромного облака пыли. Ее частицы постоянно падали на Землю и блокировали солнечный свет, уменьшая температуры на планете и толкая ее в сторону оледенения.

Геологи проверили эту теорию, сопоставив то, как много частиц L-хондритов и другой космической пыли присутствовало в разных слоях ордовикских отложений и измерив доли изотопов гелия в них. Параллельно ученые замерили доли "космического" гелия-3 в этих породах для оценки того, как много пыли падало на Землю в целом.

Эти замеры подтвердили их подозрения. Число фрагментов бывшего гигантского астероида начало расти в породах Земли примерно 470 миллионов лет назад, как раз в тот момент времени, когда началось оледенение и Великая ордовикская радиация. Этот рост сопровождался резким увеличением в концентрации гелия в породах, что говорит о резком увеличении в частоте падения космической пыли на Землю в ту эпоху. Вдобавок, уровень моря в то время начал понижаться - это свидетельствует о начале похолодания.

Все это, как отмечает Хек, указывает на то, что одна из самых больших катастроф в истории Земли и важнейший этап в эволюции жизни были порождены одним и тем же событием в космосе, которое случилось на огромном расстоянии от нашей планеты и не несло для нее прямой угрозы.

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