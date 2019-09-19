Пользователи Сети обсуждают видео с девушкой, которая на верблюде промчалась по магистрали в час пик в Новосибирске, передает Day.Az со ссылкой на ridus.ru.

Пробки 8 баллов. На верблюде быстрей! - подписала опубликованный в Instagram ролик местная служба эвакуации "АСТ-54".

Видеозапись собрала уже почти 60 тысяч просмотров.

Комментаторы честно признались, что завидуют наезднице.

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