https://news.day.az/unusual/1157798.html Девушка объехала пробку на верблюде и стала звездой Сети - ВИДЕО
Девушка объехала пробку на верблюде и стала звездой Сети - ВИДЕО
Пользователи Сети обсуждают видео с девушкой, которая на верблюде промчалась по магистрали в час пик в Новосибирске, передает Day.Az со ссылкой на ridus.ru.
Пробки 8 баллов. На верблюде быстрей! - подписала опубликованный в Instagram ролик местная служба эвакуации "АСТ-54".
Видеозапись собрала уже почти 60 тысяч просмотров.
Комментаторы честно признались, что завидуют наезднице.
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