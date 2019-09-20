Этой весной житель штата Делавэр Джефф Пермар (Jeff Permar) решил разбить огород на новом месте в окрестностях своего дома. Когда урожай поспел, Джеффа ожидал неприятный сюрприз: овощи и фрукты регулярно пропадали, передает Day.Az со ссылкой на nat-geo.ru.



Ранее Пермар никогда не сталкивался со случаями кражи сельскохозяйственной продукции. "Я был крайне расстроен. Я всегда был заядлым садовником и имел дело с кучей проблем, но такое произошло впервые",- говорит он. Мужчина установил видеокамеру и даже нашел вора, но наказать его не получится: лакомиться приходит сурок.

Первое "доказательное" видео сделано 10 августа. При этом зверь не только не прятался - он будто нарочно позировал видеокамере, поедая украденное с видом "Потому что могу!". Это выглядело настолько смешно, что садовник перестал сердиться.

Теперь вы можете отслеживать наши видеоролики также на странице DayTube в Facebook.

15 000-dək krediti 15 dəqiqəyə əldə et!