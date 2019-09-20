У всех нас бывают дни, когда вещи валятся из рук, хочется кричать в подушку и крушить все вокруг. Именно такое утро выдалось у этой девочки. Неизвестно, что стало причиной такой ярости. Возможно, это были невыученные уроки, слишком ранний подъем или нежелание идти в школу, однако катализатором стали запутанные волосы, а больше всего досталось расческе. Свидетелем данного "нервного срыва" стала няня девочки, которая в это время снимала на видео свой образ, передает Day.Az со ссылкой на ridus.ru.

Она поделилась роликом с друзьями в Twitter, подписав его: "Если вы считаете, что у вас плохой день, то посмотрите это". Менее чем за сутки пост стал вирусным, а девочка прославилась на весь интернет.

Ролик набрал более 7 миллионов просмотров, 500 тысяч лайков и 168 тысяч репостов. В комментариях люди сочувствовали девочке, а многие в ней узнали себя.

Теперь вы можете отслеживать наши видеоролики также на странице DayTube в Facebook.

15 000-dək krediti 15 dəqiqəyə əldə et!