Иногда совершенно, казалось бы, не связанные друг с другом вещи способны влиять друг на друга. Например, могли бы вы подумать, что уровень интеллекта человека можно оценить даже по его внешности? Между тем, некоторые ученые считают, что это вполне возможно. А еще делятся и другими, совершенно неожиданными выводами о том, что может влиять на интеллект.

Как передает Day.Az, об этом пишет Рамблер.

Музыка

Канадский психолог Гленн Шилленберг в 2004 году поведал миру о результатах своего исследования, заявив, что уроки музыки повышают IQ. Ученый выяснил, что дети, занимающиеся вокалом или берущие уроки игры на клавишных инструментах, имеют более высокий уровень интеллекта, чем те, которые предпочитают другие занятия. В 2011 году Гленн повторил свое исследование, результаты вновь подтвердились. До сих пор не было предоставлено ни одного опровержения выводов Шилленберга.

Цвет глаз

Оказывается, люди со светлыми глазами чаще всего умнее обладателей темных глаз. Об этом заявила профессор Джоанна Роу из Луисвиллского университета в США. Правда, она также отметила, что у голубоглазых и сероглазых людей реакция слабее, чем у кареглазых.

Старшие дети

Согласно статистике, первенцы обладают более высоким интеллектом, нежели дети, родившиеся в семье вторыми, третьими и так далее. Это доказали специалисты из Эдинбургского университета, отметив, правда, что преимущество у старших братьев или сестер перед младшими совсем небольшое. И зависит это от того, как общаются с детьми их родители. Генетика и психология в данном случае не при чем.

Нецензурные выражения

Психологи из Маристского колледжа в Нью-Йорке взбудоражили мир своим неоднозначным утверждением. По их мнению, люди, которые употребляют в своей речи непечатные слова, имеют больший словарный запас и способны легко в определенной ситуации подобрать необходимое слово. Значит, и IQ у них более высокий. Утверждение спорное, конечно, но имеет место быть, тем более, что результаты исследования его подтверждают.

Стремление к одиночеству

Ученые Сатоши Канадзава из Лондонской школы экономики и Норман Ли из Университета управления в Сингапуре провели исследование, в результате которого выяснили, что людям с более высоким показателем IQ больше нравится находиться в одиночестве. Они неуютно чувствуют себя в толпе, им необходимо больше времени проводить наедине с самими собой.

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