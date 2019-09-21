О счастливых отношениях и крепкой семье мечтает каждая женщина. Однако "построить" это можно далеко не с каждым мужчиной.

Как передает Day.Az, об этом пишет Рамблер.

Иногда отношения между мужчиной и женщиной начинаются просто идеально. Но спустя какое-то время начинают всплывать "подводные камни". Вместо принца на белом коне мужчина оказывается человеком, абсолютно неспособным к созданию серьезных отношений, не говоря уже о крепком семейном союзе.

Как девушкам не наступать на такие грабли, расскажут специалисты. По их мнению, существует несколько типов мужчин, с которыми невероятно сложно создать серьезные отношения. Распознать таких молодых людей можно уже на первом свидании.

Мужчины - критики

Такие люди обычно излучают отрицательную энергетику, ведь им все не так и угодить им невероятно сложно. Высказав такому мужчине свою точку зрения, вы с большой долей вероятности подвергнетесь жесткой критике. Такие представители сильного пола никогда не станут закрывать глаза на недостатки своей спутницы и будут делать все для того, чтобы "слепить" из нее свой идеал. Жить счастливо рядом с таким тираном едва ли получится.

Мужчины без собственного мнения

Такой мужчина будет соглашаться со своей женщиной абсолютно во всем, потому что своего мнения он обычно не имеет. Но не спешите радоваться, женщины. У этой медали есть вторая сторона. Молодые люди без собственного мнения зачастую "прячут голову в песок". В результате урегулированием возникающих проблем занимается исключительно женщина. Также на ее хрупкие плечи ложится необходимость принятия всех важных решений. Долго в таком ритме женщины обычно не выдерживают.

Мужчины - ценители свободы

Такие "одинокие волки" привыкли самостоятельно решать все вопросы. Для некоторых женщин, конечно, это не является минусом, а скорее даже наоборот. Но и здесь палка о двух концах. Такие мужчины настолько самостоятельны, что зачастую не впускают в свою жизнь даже самых близких людей. Для них не существует чужого мнения, поэтому они делают все по-своему. Для семейной жизни это не лучший вариант, так как нередко в таком союзе женщина чувствует ненужной.

Мужчины - нарциссы

Такие мужчины никогда не ставят себя на место другого человека, в том числе и на место женщины, которая находится рядом с ним. Они просто не умеют делать это. Женщина никогда не получит поддержку от такого мужчины, даже в те моменты, когда ей очень плохо. Мужчины-нарциссы не умеют заботиться о близком человеке и никогда не извиняются, даже если ситуация этого требует.

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