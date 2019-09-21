Рассказываем, чего стоит остерегаться в собственной квартире. Кто бы мог подумать, но в списке есть даже антибактериальное мыло!

Как передает Day.Az, об этом пишет Рамблер.

1. Саше для одежды

Многие хозяйки кладут ароматические пакетики в платяные шкафы, чтобы придать вещам приятный запах или отпугнуть моль. Однако эта мера профилактики может навредить не только насекомым, но и вам.

Дело в том, что зачастую подобные саше содержат нафталин. От его паров могут появиться головные боли, рвота, диарея, судороги. Но самое страшное впереди: этот канцероген разрушает клетки крови - эритроциты, которые переносят кислород. Поэтому внимательнее изучайте состав ароматических вклыдышей и используйте их по минимуму.

2. Антибактериальное мыло

Казалось бы, антибактериальное мыло как раз стоит на страже нашего здоровья и защищает от микробов. Так и есть, но цена этой защиты не всегда оправдана.

Зачастую дезинфицирующее средство содержит вещество триклозан, активный раздражитель. Из-за своего химического состава мыло уничтожает микрофлору ротовой полости и кожи, вызывает проблемы с эндокринной системой. Чтобы обезопасить себя, делайте выбор в пользу обычного душистого мыла, которое, как подмечают микробиологи, уничтожит такое же количество микробов.

3. Освежители воздуха

Желание освежить дом с помощью аэрозоля может только навредить вашему здоровью. Поверьте, ничто не справляется с этой задачей лучше, чем обычное проветривание. А вот химические составы, распыляемые в замкнутом пространстве ванной, плохо сказываются на дыхательной системе и могут вызвать аллергию и отравление.

4. Тефлоновая посуда

Тефлон, безусловно, отталкивает воду, жир и грязь, но при этом выделяет токсичный газ политетрафторэтилена, который вызывает рак, пагубно влияет на печень и иммунную систему.

Пользоваться тефлоновой посудой нужно предельно аккуратно - не касаться ее вилками и ножами при готовке, чтобы не повредить покрытие. А лучше - перейти на сковороды и кастрюли из чугуна и нержавеющей стали. Эти материалы абсолютно безвредны для организма.

5. Синтетическое постельное белье

Безусловно, само по себе постельное белье не несет угрозы для здоровья, если оно не из синтетики, конечно (такое нарушает естественный теплообмен тела человека). Пот не впитывается в синтетическую простынь и закупоривает поры: нарушается циркуляция воздуха, плюс может появиться дерматит.

А вот "несвежая" наволочка вполне может стать причиной аллергии или воспалений на лице. Во всем виноваты микроскопические клещи, которые живут в постельной пыли! Поэтому комплект белья стоит менять раз в неделю и стирать при температуре не ниже 60 градусов. А также врачи советуют не застилать постель первые 20 минут после пробуждения.

6. Пластиковые контейнеры

Пластиковые контейнеры облегчили жизнь миллионам хозяек, но, как оказалось, плата за это удобство слишком велика. Материал многих лотков содержит вещества фталаты, которые вредят гормональной и репродуктивной системе организма. Еще большая концентрация этих токсинов возникает при нагревании контейнеров в микроволновой печи. Поэтому стоит отдавать предпочтение стеклянной и керамической посуде.

7. Старая зубная щетка

Старая зубная щетка - настоящая "бомба замедленного действия" в квартире. Если вы не меняли ее больше трех месяцев, будьте уверены, она принесет здоровью больше вреда, чем пользы.

Истрепавшаяся и накопившая в себе бактерии зубная щетка нередко становится причиной кариеса, налета и повреждения эмали. Согласитесь, покупка новой щетки обойдется вам гораздо дешевле, чем поход к стоматологу.

8. Некачественный ковер

Многие не представляют уютный интерьер без роскошного напольного ковра. Их можно понять! Однако нередко красители и клей, которые используют производители, вызывают хроническую усталость и головные боли.

Даже если вы уверены, что купили качественный ковер из нетоксичных материалов, не пренебрегайте уборкой. Нерегулярная чистка ковра может стать рассадником пылевых клещей и, как следствие, причиной развития аллергии и астмы.

9. Грязная губка для мытья посуды

Самый грязный предмет в вашей квартире - это губка для мытья посуды. При каждом использовании вместе с остатками еды в нее попадает невероятное количество микроорганизмов, которые активно размножаются в теплой и влажной среде.

Чем чаще вы будете менять губку, тем меньше риск заработать проблемы со здоровьем. Оптимально - 2-3 раза в неделю.

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