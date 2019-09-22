Для многих артистов съемки - это не только работа, но и развлечение. Особенно для тех весельчаков, у которых все в порядке с чувством юмора.

Как передает Day.Az, об этом пишет Рамблер.

Джордж Клуни и Мэтт Деймон

Говорят, что главным весельчаком в Голливуде считают Джорджа Клуни. Его коллеги по съемочной площадке регулярно делятся забавными розыгрышами, которыми Клуни всех разыгрывает. Например, когда актер работал над картиной "Охотники за сокровищами", он решил подшутить над своим партнером по съемкам Мэттом Деймоном. Специально для своих ролей Мэтту и Джорджу нужно было как следует похудеть. Деймон сидел на жесткой диете, каждый день ходил в спортзал и бассейн, но сбросить вес актеру все не удавалось. Уже после съемок выяснилось, что Клуни тайком ушивал реквизитные брюки Мэтта. Шутник заявил об этом во всеуслышание на одном из вечерних шоу, куда актеров пригласили в качестве промо к фильму.

Мел Гибсон и Джоди Фостер

Когда талантливый актер Мел Гибсон был моложе и веселее, он с удовольствием разыгрывал коллег по съемочной площадке. Так, во время работы над приключенческой комедией "Мэверик" Гибсон был впечатлен актерской игрой молодой Джоди Фостер. Ему захотелось во что бы то ни стало привлечь внимание девушки. Он сделал это весьма необычным способом: вписал в сценарий несколько подробных эротических сцен с их героями главной роли. Самое интересное, что Фостер сыграла все, что было указано в сценарии. Видимо, съемочная группа была вовлечена в розыгрыш Гибсона!..

Алан Рикман и Дэниел Рэдклифф

Как известно, Северус Снегг, роль которого исполнял талантливый актер Алан Рикман, недолюбливал Гарри Поттера в исполнении Дэниэла Рэдклиффа. Но это не помешало двум актерам подружиться на съемочной площадке. Как вспоминали их коллеги, Рикман любил подтрунивать над молодым Рэдклиффом в первую очередь потому, что Дэниэл был очень скромным и все время стеснялся. Однажды во время съемок сцены, когда все лежат в зале в спальных мешках, Алан подложил Дэниелу в спальник подушку, издающую пукающие звуки. Можно предположить, как стеснялся маленький Рэдклифф и как веселилась съемочная группа!

15 000-dək krediti 15 dəqiqəyə əldə et!