Большинство людей живут в квартирах и не могут себе позволить сушить белье вне дома. Однако это грозит негативными последствиями не только для интерьера, но и может стать причиной ухудшения здоровья.

Как передает Day.Az, об этом пишет Рамблер.

Повышение влажности

Даже, если у вашей стиральной машины хороший отжим, белье все равно остается мокрым. Из-за того, что эта жидкость испаряется, влажность в квартире повышается до 30%. Так, в квартире появляется отличная среда для размножения бактерий: черного грибка, плесени. Особенно опасно оставлять белье в ванной, так как воздух там циркулирует не так хорошо.

От влажности портится не только здоровье, но и предметы интерьера. Ламинат и паркет становятся более рыхлыми, теряют свой первоначальный вид. Длительное воздействие влаги на деревянную мебель также приводит к ее деформации. Например, двери набухают, их становится тяжелее закрывать и открывать.

Химическое воздействие

Большинство средств для стирки содержат вредные химические вещества. Среди них - фосфаты и ПАВ. Во время сушки они испаряются в воздухе, а потом попадают в организм домочадцев. Они сильно влияют на организм и проявляются в виде увядания кожи, аллергии, поражения печени и снижения иммунитета.

Если у вас нет возможности сушки вещей вне дома, можно делать это дома, но соблюдать некоторые условия: следить за уровнем влажности, проветривать комнату и ни в коем случае не сушить белье в спальне или детской.

15 000-dək krediti 15 dəqiqəyə əldə et!