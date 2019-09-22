Овен

Кулаком по столу стукнул, голос повысил, брутальность показал - все, Овен уже капает слюной. Но в отношениях с ней нужно быть очень осторожным: в паре неоспоримый лидер - она, иначе кулаком этим стучать будешь где-нибудь в подвале, потому что из вашего общего дома тебя выселят, друзей против настроят и жизни в новой квартире не дадут.

Как передает Day.Az, об этом пишет Рамблер.

Телец

Красотке нужна человеческая версия домашнего животного. Максимально милый, послушный, молчаливый, любящий хозяйку до безумия, но только чтобы в тапки не гадил и на других самочек не смотрел.

Близнецы

Влюбить в себя Близняшку сложнее сдачи ЕГЭ по математике. Тут, знаете, нужно уметь не только циферки складывать, но и шутить смешно, и говорить по-умному, и дверь открывать перед ее священным ликом - это на первом этапе отбора. Дальше пойдут конкурсы на внимательность, ДНК-тест, опрос бывших. И главное в этом всем - полное отсутствие адекватности, потому что понимание друг друга - самое важное в отношениях.

Рак

Рак влюбляется в алкоголика со стажем, патологического вруна, безработного строителя воздушных замков. При этом, чем ниже самооценка мужчины, чем хуже он выглядит, чем печальнее его судьба, тем аппетитнее он для Рака.

Львица

Львицу привлекают мужчины, которые не только пообещают звезду с неба достать, но и реально дождутся следующего метеорного потока и пойдут в поле искать те самые звезды. Кроме романтики, они, конечно, должны иметь энное количество нулей на банковском счете и пресс, о который мог бы разбиться "Титаник".

Дева

Красотка выбирает тех мужчин, которых можно терроризировать, оскорблять, принижать, в общем, развлекаться бесплатно и на полную катушку. Поэтому в ее плен попадают милые, наивные и добрые люди, которых после расставания ни один психотерапевт не вылечит.

Весы

Добрый, умный, харизматичный - все проходят мимо. Весам нужен не просто мужчина, а Аполлон, которому вслед будет с завистью смотреть каждая женщина, а Весы будут раздавать налево и направо советы о том, как захомутать такого красавца.

Скорпион

Скорпион - это диагноз. Диагноз на всю жизнь, поэтому каждый мужчина, что попадает в ее объятия, уже не возвращается обратно. К счастью для скромных и милых парней, охотится Скорпион исключительно на альфа-самцов.

Стрелец

Стрелец "западает" на Эйнштейнов. Но не потому, что мозг для нее - самая сексуальная часть мужчины, а просто чтобы доказать, что она умнее. Нескончаемые споры, викторины в самое неподходящее время - именно так выглядит романтика, по мнению Стрельца.

Козерог

Влюбляются в самого гадкого парня на деревне. Готов начистить морду любому встречному, бывает трезвым только никогда и выглядит так, будто с детства мотал срок - все, Козерог готова сама предложить свою молодость, будущее и руку, организовать свадьбу и нарожать детей.

Водолей

Водолеи влюбляются в тот момент, когда их внутренние часики говорят "пора", и счастливчиком становится первый встречный. Жена, дети, ипотека, тюремный срок - все неважно, главное, что человек мужского пола. Действительно, не за что, а вопреки.

Рыбы

Влюбляются исключительно в принца, замаскированного под нищего. Как они умудряются унюхать такой экземпляр - загадка. Но, знаете, не нужно завидовать. Рыбке до конца своих дней царские хоромы драить и за конями ухаживать.

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