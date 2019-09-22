Некоторые люди находятся в состоянии алкогольного опьянения, не выпив ни капли алкоголя. Китайские ученые определили, что вероятная причина такого состояния - штаммы кишечной бактерии Klebsiella pneumonia. Как передает Day.Az со ссылкой на Рамблер, об этом сообщается в журнале Cell Metabolism.

Исследователи обнаружили, что штаммы кишечной бактерии Klebsiella pneumonia могут повышать уровень алкоголя в крови человека выше нормы даже у тех людей, кто в принципе не притрагивается к алкоголю.

Такой случай и произошел с пациентом из Пекина. Мужчина часто был пьян, хотя ничего, кроме сладких напитков, не употреблял. Однако его печень была воспаленной, как у алкоголика, и содержала избыточный жир. Анализы также показали высокий уровень алкоголя - как если бы человек выпил более трех бокалов вина за два часа. Но дальнейшие исследования показали, что причина регулярного опьянения мужчины не алкоголь, а сладкие напитки.

Это явление известно как "синдром внутренней пивоварни" или "синдром автоброжения". Довольно редкое расстройство - отдельные случаи были описаны ранее, когда избыток дрожжеподобных грибов в кишечнике приводит к преобразованию сахаров, содержащихся в пище, в избыточный эндогенный алкоголь в крови.

Однако в этом случае китайские врачи не обнаружили дрожжей в стуле пациента. Зато количество кишечных бактерий вида K.pneumoniae было в 900 раз выше, чем у здоровых людей.

"Мы были удивлены, что бактерии могут производить столько алкоголя, - говорит Цзин Юань, ведущий автор исследования. - Когда организм перегружен и не может справиться с алкоголем, вырабатываемым этими бактериями, может развиться жировая болезнь печени, даже если человек совсем не пьет".

Неалкогольная жировая болезнь печени (НАЖБП) является распространенным заболеванием, при котором избыток жира накапливается в печени человека. По последним данным, распространенность НАЖБП оценивается примерно в 25%.

Команда Юань изучила также микробиоту кишечника у 43 пациентов с НАЖБП и 48 здоровых людей. У 60% больных была обнаружена бактерия K.pneumoniae и лишь у 6% здоровых людей.

Чтобы выяснить, может ли K.pneumonia вызвать ожирение печени, исследователи в течение 3 месяцев кормили мышей пищей, содержащей эту бактерию. К концу первого месяца у грызунов развивалась НАЖБП. Через два месяца на их печени появились признаки рубцевания, что означает долговременное повреждение печени. Когда животным давали антибиотики, убивающие K.pneumonia, их состояние улучшалось.

Тем не менее, пока неизвестно, с чем связан избыток этих бактерий в кишечнике некоторых людей. "Вполне вероятно, что они попадают в организм, например, с какой-то пищей, - предполагает соавтор работы Ди Лю. - Это может быть и особая кишечная среда, которая подходит для роста и колонизации K.рneumonia. Мы пока не понимаем, какие факторы влияют". В планах исследователей это выяснить, а также проверить, встречаются ли эти штаммы бактерий в других регионах мира так же часто, как в Пекине.

Китайские ученые рекомендуют регулярно измерять содержание алкоголя в крови и при НАЖБП сдавать анализы на содержание K.рneumonia.

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