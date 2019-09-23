Специалисты не перестают спорить, почему неандертальцы, ближайшие родственники Homo sapiens так быстро исчезли с лица Земли. Новая гипотеза даёт интригующий, но в то же время очень простой ответ: дело в их анатомии, открывающей ворота опасным инфекциям. У современного человека подобную уязвимость имеют только дети до пяти лет.

Подробности описаны в научной статье, опубликованной в журнале Anatomical Record, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

Напомним, что неандертальцы появились на эволюционной сцене 300-400 тысяч лет назад (хотя существуют и другие оценки). Их эволюционное древо корнями уходит в ещё более древнее население Европы. Но, когда по Евразии расселились пришедшие из Африки "сапиенсы", неандертальцы постепенно исчезли.

Между тем исследователи затрудняются ответить на вопрос, в чём наши "двоюродные братья" уступали нам. "Вести.Наука" (nauka.vesti.ru) уже писали о том, что неандертальцы имели высокий интеллект, ловкие пальцы, прямую осанку и впечатляющие охотничьи навыки, которые легко могли превратиться в боевые.

Похоже, авторы нового исследования всё-таки нащупали ахиллесову пяту суровых аборигенов первобытной Европы.

Речь идёт о расположении евстахиевой трубы, соединяющей глотку с полостью среднего уха. У современных маленьких детей она почти горизонтальна. Это позволяет опасным бактериям легко проникать в среднее ухо и вызывать ушные инфекции, которые доставляют столько хлопот детям и их родителям.

У современного человека к возрасту пяти лет евстахиева труба меняет положение, становясь более наклонной. Это затрудняет микробам доступ в среднее ухо. А вот наши "кузены" оставались уязвимыми всю жизнь. Это выяснили исследователи, реконструировав евстахиеву трубу неандертальца по строению его черепа.

"Это [умозаключение] может показаться надуманным, но когда мы впервые реконструировали евстахиевы трубы неандертальцев, мы обнаружили, что они удивительно похожи на трубы [современных] младенцев", - говорит соавтор исследования Сэмюэл Маркес (Samuel Márquez) из Университета Нью-Йорка.

Между тем инфекция среднего уха может привести к таким заболеваниям, как отит, менингит и пневмония. Первый без своевременного лечения может привести к потере слуха, что в первобытном обществе вряд ли повысило бы шансы на выживание и размножение (хотя неандертальцы и заботились о больных). Менингит и пневмония в отсутствие медицинской помощи и вовсе часто приводят к смерти. И вряд ли у неандертальцев были приличные поликлиники.

Разумеется, сами по себе такие инфекции вряд ли могли бы погубить целый вид. Ведь неандертальцы сотни тысяч лет благополучно существовали. Но в условиях бескомпромиссной борьбы с другим видом эта уязвимость могла стать той соломинкой, которая необратимо качнула чашу весов. Так, в партии двух равных по силам шахматистов тот, кто первым потерял пешку, наверняка проиграет.

"Это не только угроза смерти от инфекции, - добавляет Маркес. - Если вы постоянно болеете, вы не будете в хорошей форме и не сможете конкурировать со своими "двоюродными братьями" Homo sapiens за еду и другие ресурсы. Неудивительно, что в мире, где выживал сильнейший, победил современный человек, а не неандерталец".

Впрочем, пока нет прямых доказательств, что неандертальцы и впрямь чаще наших прямых предков страдали от каких бы то ни было заболеваний. Так что версия авторов остаётся интригующей гипотезой.

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