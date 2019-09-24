Сегодня звезды гороскопа подсказывают, что в большинстве случаев простой путь лучше сложного, а синица в руках - это не так уж плохо. Тем не менее, если вы считаете, что начальство на работе недооценивает вас, не стесняйтесь прямо заявить ему об этом - главное, чтобы ваши требования были конкретными, ясными и обоснованными. Поверьте, через пару дней говорить об этом будет уже бесполезно. Вообще день хорош для деловых и активных людей, главное - избегайте резкости в общении, которая может свести на нет все ваши начинания, обернувшись конфликтом. Едва ли этот конфликт окажется затяжным, тем не менее, он может изрядно потрепать вам нервы.

Овен

Сегодня залогом успеха в делах Овна будет его умение самому взять то, что ему положено по праву. Не стоит ждать, что кто-то вдруг заметит его заслуги или пойдет навстречу: это утопия. Сегодня - день тех, кто напоминает о себе, проявляет настойчивость, стоит над душой, то есть действует. Возможно, кому-то из окружающих покажется, что Овен действует преимущественно ему на нервы - что ж, почему бы и нет? Зато сегодня Овен не упустит своего, и его проекты уж точно не останутся без внимания.

Телец

Сегодня Тельца ожидает день, про какие обычно говорят: "Дело спорится". Он будет находиться в состоянии гармонии и равновесия, в котором без надрыва решаются практически любые задачи. Возможно, окружающим покажется, что Телец вообще не прилагает никаких усилий, однако на самом деле он просто способен сегодня хорошо организовать свое время: второстепенные дела Телец отложит в сторону, а важные - спокойно решит в течение дня.

Близнецы

Сегодня Близнецы будут подобны Юлию Цезарю, которому блестяще удавалось делать одновременно несколько дел! День наделяет Близнецов такими качествами, как энергичность, острый ум и, главное, быстрота - благодаря им, они способны сегодня побить все рекорды! Окружающим остается только завидовать: сегодня даже если Близнецы возьмутся за три задачи сразу, они сумеют получить отличный результат!

Рак

Сегодня у Рака будет удивительная способность чувствовать потенциал и прибыль там, где другие не видят никакой перспективы. Благодаря своему чутью, он способен даже безнадежные, запущенные проекты обернуть к своей выгоде! Звезды гороскопа советуют Раку сегодня использовать этот талант для того, чтобы изящно "разрулить" самые сложные вопросы. Ну а потом с полным правом наслаждаться изумлением на лицах окружающих.

Лев

Сегодня Лев будет испытывать настоящий прилив энергии и сил! Его решительности, напористости и энергичности в делах можно только позавидовать. Однако в то же время день склоняет его к резкости и безапелляционности, а его решения далеко не всегда могут быть хорошо обдуманы. Именно поэтому звезды гороскопа сегодня советуют Льву во избежание ошибок семь раз отмерить, прежде чем рубить с плеча. Руководствуясь этим нехитрым правилом, Лев не прогадает!

Дева

Сегодня Деве в делах следует быть как можно внимательнее - особенно при работе с цифрами, деньгами, документами и вообще во всех сферах, где ее хотя бы теоритически может ожидать подвох. День склоняет Деву к рассеянности, из-за чего есть большой риск что-нибудь проглядеть или понять не так, как нужно. Поэтому совет Девам простой: будьте бдительны, читайте все, что написано мелким шрифтом и даже между строк! Иначе вашей доверчивостью и невнимательностью сегодня кто-то воспользуется.

Весы

Сегодня Весы, независимо от своего житейского и профессионального опыта, имеют шанс узнать что-то совершенно новое для себя. Это может быть связано с их работой, увлечениями или же с ближайшим окружением. Что ж, учиться никогда не поздно, тем более что гороскоп сегодня именно к этому и склоняет Весы. Звезды советуют им держать глаза и уши открытыми для поступающей в них информации - это обогатит Весы новыми знаниями.

Скорпион

Сегодня звезды гороскопа дают Скорпиону парадоксальный совет: не вкладывать всю душу в то, чем он занимается. Даже если Скорпион - пылкий энтузиаст своего дела, сегодня ему лучше работать в автоматическом "конвейерном" режиме, подходя к решению задач с чисто технической стороны. "Не усложняй!" - девиз сегодняшнего дня. Дело в том, что любые попытки Скорпиона полноценно включиться в работу едва ли что-то улучшат, а вот сбить с толку могут. Что ж, иногда чем проще, тем лучше, и сегодня - именно такой день.

Стрелец

Сегодня Стрелец будет легко находить с окружающими общий язык. Благодаря своей проснувшейся коммуникабельности, Стрелец сможет без труда улаживать дела, на которые в другое время он потратил бы весь дар своего красноречия - причем без гарантии результата. Так что не теряйте время, Стрельцы! Расскажите всем вокруг о своих идеях, заручитесь поддержкой - и вы удивитесь тому, как быстро и легко, оказывается, могут продвигаться самые серьезные дела.

Козерог

Сегодня звезды гороскопа обещают Козерогу отличный день для продвижения и запуска любых проектов! Его позиции сильны, а потенциал виден невооруженным глазом. Посвятив окружающих в свой план, Козерог удивится тому, сколько у него найдется сторонников! Если же он запустит новый проект, его ждут замечательные перспективы. Другими словами, Козерогу сегодня дается шанс сделать что-то, что заложит основу его будущего благополучия. Поэтому сосредоточьтесь на главном. Не надо растрачивать этот день на пустяки.

Водолей

Сегодня Водолею будет сложнее обычного формулировать свои мысли. Если вдруг потребуется изложить их на бумаге, невнятности фраз Водолея позавидует сам Нострадамус! Зато ему прекрасно будет удаваться все, что нужно делать руками, а не головой. Так что звезды гороскопа сегодня советуют Водолею в переносном или даже в прямом смысле засучить рукава. Сделайте то, что вы можете делать "на автомате" или займитесь физическим трудом. Поверьте, это не так уж страшно, а иногда и вовсе бывает полезно.

Рыбы

Сегодня чуть ли не с самого утра Рыб ожидает аврал. Им следует приготовиться к тому, что в течение дня ни минуты не удастся посидеть, сложа руки. Главное, чтобы Рыбы в панике не начали хвататься за все дела одновременно! Чтобы не растратить силы впустую, звезды гороскопа советуют Рыбам действовать стремительно, но без суеты. Все равно их энергии не хватит на то, чтобы закрыть своей грудью сразу все амбразуры.

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