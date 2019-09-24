Если жевать жевательную резинку после каждого приема пищи в течение 10-15 минут, это сохранит тонус жевательных мышц и поможет зубам оставаться здоровыми. Но важно выбирать правильные сорта жвачки - с минимальным содержанием сахара и красителей, передает Day.Az со ссылкой на Рамблер.

Как отметил профессор кафедры хирургической стоматологии Института стоматологии Первого МГМУ имени Сеченова Игорь Бондаренко, при грамотном использовании жевательная резинка полезна, потому что помогает очистить полость рта за счет повышения слюноотделения, а также за счет того, что крупные частички пищи приклеиваются к ней. Впрочем, заменять жвачкой зубную щетку нельзя.

"Чтобы добиться адекватной гигиены, конечно, нужна и зубная щетка, и межзубные нити и, возможно, ирригатор", - подчеркнул стоматолог.

Процесс жевания жвачки увеличивает приток крови к деснам, что служит профилактикой парадонтоза. Можно сделать жевательную резинку еще более полезной, отметил врач, за счет лечебных добавок. Например, в Финляндии в жевательную резинку добавляют ксилит в качестве заменителя сахара - он несет пользу, а не вред для зубов.

"Сейчас идут обсуждения о том, чтобы в жевательные резинки вводить лекарственные добавки - лизаты нормальных представителей микрофлоры, это будет способствовать восстановлению нормальной микрофлоры. Такую жевательную резинку можно будет использовать всем, так как у среднестатистического городского жителя эти показатели снижены, и мы заинтересованы в том, чтобы их повысить", - сказал Бондаренко.

Он отметил также, что не стоит употреблять жевательную резинку людям с подвижными зубами и развившимся пародонтозом.

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