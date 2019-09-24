Если мечтаете о прессе, вполне реально "создать" его в домашних условиях. Правда, одних упражнений недостаточно: нужно включить в питание полезные продукты, забыть о большом количестве сладкого, жареного и соленого.

Как передает Day.Az, об этом пишет Рамблер.

Смело выбирайте упражнения для прокачки пресса, покупайте коврик - и вперед. Но перед этим запомните правила, которые гарантируют хороший результат.

Тренируйтесь регулярно. Лучше заниматься 3-4 раза в неделю по 20 минут, чем один раз в субботу, но целый час. Регулярные тренировки приносят результаты, а занятия "время от времени" только заставляют мышцы болеть.

Делайте разминку. Перед тем как приступить к упражнениям по прокачке пресса, убедитесь, что тело готово к этому. Обязательно разминайте все мышцы: перед каждой тренировкой проводите пятиминутку из простых упражнений.

Не ешьте перед тренировкой. Забудьте о еде за час до занятий и вспомните о ней только по прошествии двух часов после окончания упражнений.

Увеличивайте нагрузку постепенно. Не думайте, что если с ходу сто раз поднимите корпус от пола, то завтра появится идеальный пресс. Скорее получите боль в области живота и страх продолжать занятия. Нагружайте себя постепенно, привыкайте к нагрузке и только затем увеличивайте количество подходов.

Налегайте на белок. Питание играет большую роль в создании красивого пресса. Включайте в рацион белок, который позволит наращивать мышечную массу.

Откажитесь от вредной пищи. Иначе пресс будет покоиться под слоем жирка, "наеденного" благодаря любимым сладостям, фастфуду, жареному. Придется сократить количество вредностей до минимума.

Делайте упражнения правильно. Важный пункт! Грамотно выполненное упражнение - залог успеха. Иначе накачаете так себе пресс или даже навредите здоровью. Внимательно изучайте техники, смотрите, как занимаются профессионалы.

Делайте массаж. С помощью той же сухой щетки для тела. Так приведете в тонус кожу и мышцы, активируете кровоток.

Не тренируйтесь во время болезни. И критических дней. Так себе только навредите.

Накачать пресс может каждый. Главное - выполнять упражнения правильно, без лени, систематично. Результат подарит красоту и радость, вот увидите!

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