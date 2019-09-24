Японские ученые рассказали о завтраке, который способен побороть психозы и обеспечить организм необходимым зарядом энергии, передает Day.Az со ссылкой на Рамблер.

Так, специалисты университета Киорина объявили, что употребление мороженого в первой половине дня улучшает концентрацию внимания.

Они утверждают, что испытуемые, участвовавшие в эксперименте и потреблявшие мороженое на завтрак, продемонстрировали низкую утомляемость и высокую скорость в решении задач.

Однако, подобное исследование вызвало негативную реакцию ученых из Гарварда, заявивших, что подобный завтрак усугубит проблемы с сердцем из-за высокого содержания сахара.

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