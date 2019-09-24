Студия Disney запускает в производство приключенческий экшен о рыцарском ордене. Это может быть новая экранизация видеоигры "Кредо убийцы".

Как сообщает Day.Az, рабочее название фильма - "Рыцари". Действие картины развернется в средние века в Европе. Главными героями выступят рыцарь и его спутница, которые должны отыскать и уничтожить некий артефакт, способный разрушить весь мир и все человечество.

Отметим, что проект пока что находится на самой ранней стадии разработки. Нет ни режиссера, ни актеров, ни сроков производства. Слухи о том, что это может быть новая экранизация игры "Кредо убийцы", которая ранее была адаптирована Джастином Курзелем с участием Майкла Фассбендера, пока ничем не подтверждены.

Н. Гасымова

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