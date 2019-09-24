В канадской провинции Британская Колумбия сняли на видео двух сражающихся на шоссе медведей гризли. На кадрах, снятых канадкой Кари МакГилливрей, видно, как звери сначала грозно рычат друг на друга, а затем встают на задние лапы и начинают сражаться, передает Day.Az со ссылкой на korrespondent.net.

Заканчивается видео тем, что медведи бегут в сторону оператора. Ролик быстро стал вирусным, собрав за пару дней более двух миллионов просмотров.

Канадские СМИ сообщают, что в этом году сотрудники службы охраны природы Британской Колумбии зафиксировали рекордное количество звонков, связанных с конфликтами между людьми и медведями - более четырех тысяч.

Специалисты призывают жителей не оставлять у домов все, что может привлечь зверей - мусор и остатки пищи.

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