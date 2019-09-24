Фотограф Беки Каган Шотт (Becky Kagan Schott) с командой спустились на дно озера Верхнее в США для того, чтобы сфотографировать затонувший 107 лет назад корабль The Gunilda. Судно, длиной в 60 метров было построено в шотландском городе Лит.

Сейчас оно покоится на глубине в 82 метра.

Как передает Day.Az со ссылкой на Daily Mail, фотограф отметила ,что корабль очень хорошо сохранился для своего возрасти и вклчюив фантазию можно легко представить как он выглядел раньше.

"Это было похоже на путешествие во времени. За все годы работы и съемок затонувших кораблей я никогда такого не видела. Мы подплывали к окнам и видели пианино, все так же стоявшее на своем месте, стол для карточных игр и повернутые к камину кресла, висящие на стене часы, фарфоровую посуду с позолотой. Зрелище впечатляющее".

Мало кто добирался до корабля. Тут нужен и высокий профессионализм и терпение. По словам фотографа съемки заняли 25 минут, а ещё 75 минут пришлось добираться наверх. При этом озеро очень холодное, что тоже не облегчало задачу.

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