Сейчас уже никого не удивишь дронами. Люди используют их для доставки продуктов, для съемки местности, для поиска пострадавших. Да и это самый дешевый способ увидеть красоты земли сверху, правда через камеру.

Как передает Day.Az, француз Эрик Дюпин из Лиона ведет в Instagram аккаунт посвященный фотографии с дронов с простым названием Dronestagram.

Посмотрите. же эти головокружительные снимки

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