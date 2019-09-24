https://news.day.az/unusual/1159311.html Без фотошопа: 24 фото с дронов, от которых голова пойдет кругом
Без фотошопа: 24 фото с дронов, от которых голова пойдет кругом
Сейчас уже никого не удивишь дронами. Люди используют их для доставки продуктов, для съемки местности, для поиска пострадавших. Да и это самый дешевый способ увидеть красоты земли сверху, правда через камеру.
Как передает Day.Az, француз Эрик Дюпин из Лиона ведет в Instagram аккаунт посвященный фотографии с дронов с простым названием Dronestagram.
Посмотрите. же эти головокружительные снимки
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