К сожалению, кошачьи семьи, которые живут в одном доме - это большая редкость. В основном котов или сводят ради породистых котят, или вообще кастрируют. Поэтому за ласками этих рыжих пушистиков вдвойне приятней наблюдать. Ролик с двумя котами и их очаровательным потомством стал вирусным в Twitter и набрал более 40 тысяч лайков за 10 часов. Ну невозможно не улыбнуться, глядя на них, передает Day.Az со ссылкой на ridus.ru.

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