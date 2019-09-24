Ученые Ратгерского университета в США выяснили, что теория, связывающая относительно недавнее по геологическому времени изменение климата Земли с геологическими процессами, не имеет достаточных оснований. Согласно этой теории, разрушение гималайских пород привело к глобальному похолоданию. Об этом сообщается в пресс-релизе на Phys.org, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Ранее исследователи считали, что столкновение Индийской и Азиатской плит и последующий подъем Гималаев привело к обнажению новых пород, которые улавливали углекислый газ, снижая его концентрацию в атмосфере. Поскольку диоксид углерода является парниковым газом, уменьшение его содержания 15 миллионов лет назад охладило атмосферу.

Однако по мере выветривания горных пород углерод переносится реками в океан, где используется водорослями для создания карбонатных скелетов. Когда водоросли гибнут, их останки падают на дно, где остаются в виде глубоководных отложений. Если процессы выветривания усиливаются, накопление карбонатов под водой должно также увеличиваться. Однако анализ отложений показал, что за последние 15 миллионов лет содержание карбоната кальция в скелетах водорослей, наоборот, уменьшилось. Таким образом, выветривание горных пород не может быть причиной длительного охлаждения.

Многие ученые считают, что подкисление океана из-за высокого уровня углекислого газа приведет к снижению уровня карбоната кальция в водорослях в ближайшем будущем. Однако данные свидетельствуют о том, что за 15 миллионов лет до нынешнего периода глобального потепления произошло обратное.

15 000-dək krediti 15 dəqiqəyə əldə et!