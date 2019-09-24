Как истинно итальянский бренд, Corneliani каждый сезон воспевает элегантность и мужской дух. Поэтому, неудивительно, что в центре внимания коллекции Осень-Зима 2019 - актуальные образы для мужчины 21 века.

Стиль современного мужчины глазами Corneliani - это, в первую очередь, удобство и динамичность. Знаковые строгие костюмы, ставшие визитной карточкой бренда, отходят в сезоне Осень-Зима 2019 на второй план, уступив место клубным пиджакам, джемперам, водолазкам, галантным пальто и длинным паркам со структурным воротником. Строгий крой и формальные ткани сменяются плавными силуэтами и мягкой уютной вязкой, а галстуки и запонки - шапочками-бини и теплыми кардиганами. Даже цветовая гамма коллекции отошла от бескомпромиссного total-black к бежевому и голубому, слегка разбавленным теплыми оттенками горчицы и паприки.

В коллекции осень-зима 2019-/20 Сorneliani сумел совместить понятия классики и тренда в каждой модели. Бренд по-новому интерпретирует понятие роскоши: в современном мире люкс - это иметь возможность позволить себе комфорт. Жертвенность моде больше не актуальна, тогда как индивидуальность - самый "горячий" тренд.

Кто же такой тот самый "мужчина" Corneliani? Он молод духом, всегда в поисках новых впечатлений и запрограммирован на успех. Мужчина Corneliani не способен совершить ошибку - ни в бизнес-решениях, ни в выборе внешнего образа. Он равнодушен к брендам и лейблам - но все же, если у него спросить, он всегда выберет Corneliani.

Приобрести осенне-зимнюю коллекцию бренда можно по адресу: пр-т Нефтчилер 89.

А также, 25 и 26 сентября в бутике у вас будет возможность воспользоваться услугой Made to Measure (индивидуальный пошив) от бренда. Специально приглашенный из Италии портной снимет ваши мерки, и вы сможете заказать модель из выбранной вами ткани, по вашему вкусу, с учетом всех ваших пожеланий.

Для записи звоните по телефону: +994505035090

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