Одна из тайн египетских пирамид раскрылась с помощью документа 3000-летней давности. Об этом рассказала историк Беттани Хьюз во время одной из исторических телепередач, передает Day.Az со ссылкой на Рамблер.

Находка позволила специалистам понять, почему египтяне вдруг перестали хоронить фараонов и их семьи в пирамидах, а перешли в специально отведенное для гробниц ущелье "Долина царей".

Так ученые нашли древний судебный документ, в котором было зафиксировано расследование о воровстве, случившемся около 3000 лет назад. Эксперты расшифровали "исповедь" вора, который ворвался в гробницу Себекемсафа II. Оказалось, что вора привлекало золото, хранящееся в гробницах, потому что его было легко расплавить и таким образом скрыть следы воровства.

По мнению историков, именно разбойники, начавшие обворовывать усыпальницы, вынудили египтян прекратить хоронить фараонов в пирамидах. Ученые сожалеют, что многие предметы из гробниц разграблены и утеряны навсегда.

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