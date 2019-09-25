Ученые установили, что кошки привязываются к хозяевам так же, как и собаки. Как передает Day.Az со ссылкой на Рамблер, об этом сообщает Current Biology.

Согласно результатам исследования, 64% котят формируют устойчивую привязанность к человеку, с которым живут, и сохраняют это чувство, когда вырастают.

Ученые пришли к выводу, что кошки способны формировать социальные связи не меньше, чем собаки. Сообщается, что кошки способны в равной с собаками степени привязываться к человеку, который о них заботится.

Большинство кошек формируют прочную привязанность к хозяину и в незнакомой обстановке обращаются к нему в поисках безопасности, - говорится в результатах исследования.

Отмечается, что такое явление служит примером адаптации кошек к жизни с людьми.

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