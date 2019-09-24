Пользователь Фейсбука с ником HondaPro Jason опубликовал на свой станице фотографии седана Civic, одометр которого показывает максимальные 999 999 миль (1 609 000 километров), передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru. Автомобиль выпущен в 2005 году.

"Рекордный" Honda Civic регулярно проходил техническое обслуживание в сервисном центре Matthews Honda в городке Марион, Огайо. При этом у автомобиля сохранился оригинальный двигатель и трансмиссия. Судя по комментариям, за время эксплуатации поменяли стартер, блок управления мотором и прокладку головки блока цилиндров.

Большие пробеги не редкость для Америки. В 2018 году стало известно о водителе-экспедиторе Фарре Хейнс, которая с 2013 года проехала на своем седане Hyundai Elantra более миллиона миль. В среднем за год Хейнс проезжает около 200 тысяч миль (320 000 километров). Ее седан по-прежнему оснащен оригинальным двигателем и внешне ничем не отличается от обычной машины.

В 2016 году Toyota подарила новый пикап Виктору Шеппарду, жителю города Хаума (штат Луизиана). За девять лет эксплуатации пикапа Toyota Tundra он тоже проехал на нем более миллиона миль. За это время автомобиль 117 раз побывал в сервисе, но все работы были регламентные.

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