Рэйчел Монгер и Джо Уильямс, поселившиеся после смерти супругов в доме престарелых, и не помышляли ни о какой романтике, передает Day.Az со ссылкой на 120.su.

Однако, в один прекрасный день жители "Manor House" (Бромборо, Англия) встретились в общей гостиной за собиранием пазла. Общение 80-летней Рэйчел и 84-летнего Джо вскоре стало весьма тёплым.

После нескольких месяцев ухаживания мужчина задал своей подруге очень важный вопрос, на который она ответила полным согласием. Теперь Джо и Рэйчел, ставшие мужем и женой, уверены - любовь может настигнуть человека везде, даже в доме престарелых.

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