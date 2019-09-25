Видеозаписи с представителями России в самых разных областях, когда они на иностранном языке пытаются обратиться к своим зарубежным коллегам, не раз становились хитами Сети и "прославляли" своих героев, однако то, что показал капитан отечественной сборной по регби Василий Артемьев, заставило буквально открыть рот ожидавших "спик фром май харт" иностранцев, передает Day.Az со ссылкой на life.ru.

После матча с командой Самоа к лидеру российской команды подошёл корреспондент и попросил дать комментарий по поводу состоявшегося матча, который завершился поражением россиян со счётом 9:34.

Артемьев ответил ему, что, несмотря на серьёзную разницу в итоговом счёте, сборная России становится только сильнее и остаётся предана игре. Причём сделал он это без намёка на какой-либо акцент, на что обратили внимание даже комментаторы спортивной арены, назвав это интервью блестящим.

Видеозапись была опубликована в официальном аккаунте чемпионата мира по регби, где собрала множество восторженных комментариев и слов поддержки в адрес Артемьева.

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