Сегодня звезды гороскопа не склоняют к тому, чтобы сидеть в четырех стенах, поэтому особенно хорошо вы будете чувствовать себя вдали от насиженного места - в командировке, в разъездах, на отдыхе. Также день благоприятствует общению, знакомствам, учебе, однако при этом может возникать соблазн принять желаемое за действительное, так что от спонтанных радикальных шагов лучше воздержаться. В личной жизни день предоставляет все возможности для новых знакомств и любви - эмоции сегодня будут особенно яркими.

Овен

Сегодня день Овна обещает быть загруженным и суетливым, но продуктивным. Ему придется побегать и попотеть, однако при этом он сумеет с самой выгодной стороны показать себя в деле. Работа будет кипеть в его руках! Не исключено, что именно заслуги сегодняшнего дня со временем обернутся для Овна переменами к лучшему в его жизни.

Телец

Сегодня Телец будет буквально излучать успех! Его внутреннее состояние гармонии и уверенности в себе способно буквально на глазах менять ситуацию и людей вокруг в лучшую сторону. Единственное, чего Тельцу не надо сегодня делать, - это скромничать. Не прячьте свои достоинства, наоборот - выставляйте их напоказ. Покажите всем вокруг, что вы умеете и чего стоите. Поверьте, окружающих это порадует, а вас - приятно удивит результат.

Близнецы

Сегодня лучше всего Близнецам будут удаваться повседневные, текущие дела, однако к ним они сумеют подойти творчески. В самой незамысловатой работе Близнецы способны обнаружить свою изюминку, и это раскрасит их будни в яркие цвета. А вот от больших проектов и начинаний Близнецам лучше держаться в стороне - сегодня их мышление не отличается глобализмом, и они рискуют упустить что-то важное. Если же ситуация быстро начнет меняться и потребует решительных действий, Близнецы вряд ли сумеют за ней успеть.

Рак

Сегодня Рака ожидает успех во всем, что связано с повышением его профессионального уровня и новыми горизонтами! Звезды гороскопа советуют ему заняться учебой, пойти на курсы повышения квалификации, завести новое хобби или просто посетить места, где он еще не бывал. Сегодня Рак имеет возможность убедиться в том, что ученье - это действительно свет. Или как минимум новые знакомства, возможности и перспективы.

Лев

Сегодня большую часть времени Льву придется принимать решения буквально на бегу. Однако этого мало! Ситуация будет складываться так, что ему необходимо действовать еще быстрее, чтобы успеть, - иначе он рискует упустить представляющиеся возможности. Зато если Лев сегодня проявит чудеса расторопности, то сумеет обойти конкурентов и в конечном итоге взять первый приз.

Дева

Сегодня Деву может подвести дипломатичность. Точнее, ее недостаток, который в течение дня будет ощущаться окружающими Девы людьми достаточно остро. Сама же Дева может даже не подозревать о том, что ее резкие высказывания задевают чьи-то чувства. Более того, она вряд ли поверит, если кто-либо скажет ей об этом! Однако факт остается фактом: сегодня Деве надо внимательно следить за своим острым, как бритва, языком. Иначе это может плачевно отразиться на ее взаимоотношениях.

Весы

Сегодня Весы будут просто идеальным исполнителем! Они способны ловить на лету пожелания окружающих и спокойно претворять их в жизнь. А вот на месте руководителя Весы могут чувствовать себя неуютно: день не склоняет их к тому, чтобы проявлять инициативу и брать на себя ответственность за результат. Так что лучшее, что Весы-начальник может сделать сегодня - это устроить себе выходной. За то время, пока он отдыхает, Весы-подчиненный успеет переделать массу дел!

Скорпион

Сегодня звезды гороскопа советуют Скорпиону задуматься над тем, все ли его устраивает? Возможно, он устал от повседневной рутины? Или в его жизни назрели перемены? В этом случае Скорпиону стоит собраться с духом и рискнуть. Сегодняшний день вполне подходит для того, чтобы он решительно начал менять что-то в своей жизни. Это могут быть и глобальные перемены, и менее значительные обновления. Не бойтесь сделать шаг навстречу новому, иначе вы рискуете надолго застрять во вчерашнем дне!

Стрелец

Сегодня залогом успеха Стрельца в делах станет лозунг "Знание - сила!". Ему стоит подумать о том, как поднять планку своего профессионализма, чтобы продвинуться в карьере. Возможно, Стрельцу есть смысл пойти на обучающие курсы, заняться самообразованием или немного поработать подмастерьем у более опытных коллег. Звезды гороскопа обещают, что чем больше знаний в ближайшее время появится у Стрельца в голове, тем больше новых дверей откроется перед ним. И тем заманчивей окажутся перспективы.

Козерог

Сегодня день для Козерога будет связан с поиском и обработкой информации, причем эта информация может быть взята им из самых разных источников! Возможно, какую-то часть Козерог почерпнет из энциклопедий, другую - из соцсетей, третью - от окружающих, а четвертую и вовсе составят его догадки. Но это не должно его смущать: чем больше сведений - тем лучше! Сегодня Козерог будет отлично ориентироваться в информационном потоке, беря на заметку рациональные зерна и отметая все ненужное.

Водолей

Сегодня Водолей будет склонен судить обо всем чересчур безапелляционно и резко. Это скажется и на решениях, которые он примет, и на взаимоотношениях с окружающими. Если же речь идет о Водолее-начальнике, его подчиненным можно лишь посочувствовать! Сегодня для Водолея не существует полутонов, все окрашено черно-белой краской. Ну а поскольку белой краски у него припасено значительно меньше, чем черной, то по важным вопросам к Водолею лучше не подходить. Да и по неважным тоже.

Рыбы

Сегодня залог успеха Рыб в делах - это люди, которые их поддерживают. В одиночку Рыбы не сделают и малой части того, что задумали, зато опираясь на единомышленников, способны перевыполнить план! Кроме того, Рыбы могут с удивлением обнаружить среди лояльных им людей даже тех, от кого они этого никак не ожидали. Прислушиваясь к их советам и заручившись поддержкой, Рыбы сегодня могут смело браться за любое, пусть даже самое сложное дело.

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