https://news.day.az/unusual/1159722.html Смешные попытки пса напугать свою хозяйку покорили пользователей Сети - ВИДЕО
Смешные попытки пса напугать свою хозяйку покорили пользователей Сети - ВИДЕО
На видео попали действия очаровательного ретривера, который решил неожиданно напугать свою хозяйку и начал бесшумно к ней подкрадываться. Делал он это настолько сосредоточенно и аккуратно, что рассмешил пользователей Сети, передает Day.Az со ссылкой на ridus.ru.
Видеоролик под названием "Пес осваивает внезапную атаку" стал популярен на сайте Reddit. За 10 часов он набрал более 50 тысяч лайков. Этот хороший мальчик точно брал пару уроков у нинздя. Убедитесь сами.
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