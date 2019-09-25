Неожиданное видео с котенком стало вирусным в Сети. Почему кот вообще оказался в учебном заведении, никто точно не может сказать. Однако повел он себя как любой студент на лекции в 8 утра - заснул. Повезло, что этот засоня не получил выговор от преподавателя! Оно и понятно, как вообще можно запретить что-то этому пушистику???

Ролик под названием "Единственный способ снять стресс на учебе" стал вирусным в Twitter и за сутки набрал более 300 тысяч лайков, передает Day.Az со ссылкой на ridus.ru.

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