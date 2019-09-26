Несмотря на свою внешнюю хрупкость и беззащитность, женщины нередко манипулируют сильным полом. Иногда это происходит намеренно, иногда на инстинктивном уровне. Так или иначе, чтобы заставить своих мужей выполнять некоторые функции, девушки прибегают к изощренным уловкам. Вот самые распространенные из них.

Как передает Day.Az, об этом пишет Рамблер.

Игра на тщеславии

Убеждение о чрезмерно раздутом мужском "эго" взялось не из ниоткуда. Действительно, редкий самец способен признаться в том, что он на что-то не способен. Именно поэтому дамы нередко берут своих благоверных "на слабо". Одни делают это из лучших побуждений, на благо своего супруга, например, заставляя его таким образом продвигаться по карьерной лестнице. Другие же просто, спросив, "а не слабо ли?", выпрашивают новую шубу.

Давление на жалость

Мужчины боятся женских слез. Разумеется, девушки знают об этом и пользуются этим страхом в своих коварных целях. Женщине достаточно лишь показать, насколько она слаба и беспомощна в этом жестоком мире, как муж, по крайней мере, если он действительно любит супругу, согласится на все, - от поездки к теще до отдыха на океане.

Акцентирование мужественности

Впервые разбив коленку в детстве и пустив слезу, маленький мальчик обычно слышит фразу: "Не реви, ты же мужик". И это "ты же мужик" впоследствии преследует его на протяжении всей жизни - в зрелом возрасте этой фразой обычно апеллирует жена. Обычно она звучит как упрек и произносится с максимально оскорбленным выражением лица, благодаря чему тот самый "мужик" автоматически начинает чувствовать себя виноватым.

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