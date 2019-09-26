Как правило, аэрофобы делятся на два типа: одни наотрез отказываются передвигаться на самолетах и добираются до желаемого пункта назначения по воде или суше, но только не по воздуху. Другие же, пересилив себя, садятся в самолет и весь полет испытывают огромный стресс. И тем, и другим аэрофобия крайне усложняет жизнь. Однако есть несколько советов, которые помогут научиться летать с комфортом и без страха.

Как передает Day.Az, об этом пишет Рамблер.

Взгляните в лицо страху

Это правило, действует в отношении любой фобии, и аэро- не исключение. Отправляйтесь в полет при первой же удобной возможности. Очень скоро к вам придет осознание, что чем чаще вы летаете, тем меньше вы боитесь. Плюс ко всему не стоит забывать и о том, что шанс погибнуть в авиакатастрофе - один к трем миллионам. То есть почти такой же, как сорвать куш в лотерее.

Запишитесь на курсы

Некоторые авиакомпании проводят курсы по борьбе с аэрофобией. На них пилот отведет вас в свою кабину и подробно расскажет о механике полета, а еще вы сможете совершить небольшой полет, во время которого командир корабля будет объяснять, что означают те или иные звуки и почему чаще всего их не стоит бояться.

Следите за дыханием

Многие люди относятся к этому скептически, однако дыхательные упражнения на самом деле помогают снизить уровень паники и хоть немного, но расслабиться. Почувствовав тревогу, постарайтесь задержать дыхание на несколько секунд. Затем глубоко вдохните и медленно выдохните, одновременно напрягая и расслабляя свои мышцы.

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