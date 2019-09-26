Мужчина из Малайзии едва не лишился руки из-за своей любви к газированным напиткам.

Как передает Day.Az, об этом пишет Рамблер.

Так, 56-летний Мод Разин Мохамед ежедневно выпивал по две банки газировки в день, находясь на работе. И это минимум.

Малайзиец пил так много вредных сладких напитков, что у него развился диабет, и он начал падать в обморок прямо в офисе.

Вскоре после того, как врачи поставили диагноз, на спине у мужчины появился огромный нарыв. Но он рассказал об этом медикам только тогда, когда гангрена разошлась по правой руке, и под раной уже была видна кость.

В ходе срочной операции специалисты вырезали пораженную кожу, устранили гной и ввели большую дозу антибиотиков.

В итоге мужчине удалось спасти руку, однако она потеряла возможность полноценно функционировать. Работать на прежнем месте малайзиец больше не сможет.

Сейчас он страдает от болей в спине, но обещает врачам уменьшить количество сладкого в своем рационе.

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