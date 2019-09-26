Пигментные пятна на коже появляются в преклонном возрасте или при неправильной работе некоторых органов. Больше всего они ассоциируются со старостью, поэтому доставляют большой дискомфорт женщинам. Ведь хочется быть красивой и очаровательной всегда, а не только под толстым слоем тонального крема. К счастью, проблема решаема. Нужно только подобрать подходящий метод борьбы.

Как передает Day.Az, об этом пишет Рамблер.

Обследование

Если вы решитесь устранить симптом, не затронув болезнь, - проблема вернется. Поэтому желательно сначала обследоваться и сдать ряд анализов. Пигментные пятна могут появляться из-за гормонального сбоя во время перестройки менструального цикла, беременности или наступлении менопаузы. Также это может быть сигналом о том, что неправильно работают печень, почки и ЖКТ.

Воздействие на кожу

Иногда чрезмерное пребывание на солнце или механические повреждения кожи могут провоцировать накопление пигмента в ее верхнем слое. Если вы неудачно пытались избавиться от акне, а теперь, как следствие, страдаете от пигментных пятен, следует обратиться к специалисту.

Пилинг

Хорошо справляется с надоевшими пятнышками пилинг. Он может быть лазерный, химический и ультразвуковой. Этот метод не очень дешевый, но он дает наибольшую гарантию того, что ваша кожа перестанет быть темой для обсуждения подружек и пристальных взглядов мужчин, которые пытаются угадать ваш возраст.

Вид пилинга определяется в зависимости от типа кожи, площади пятен и предпочтений клиента.

Кремы

Если вы не готовы прибегнуть к аппаратным процедурам, можете попробовать кремы. Одним из самых эффективных признан Idealia PRO от Vichy. В его составе есть витамины, микроэлементы и вещества, которые мягко отбеливают кожу. Также хорошие отзывы о креме Elure. Средство Neotone Radiance выравнивает оттенок покрова, за счет отшелушивания верхнего слоя. Bielita замедляет процесс выработки меланина.

Народные средства

Неплохо справляются с проблемой и народные методы. Достаточно купить лимон или грейпфрут и протирать их соком образования на коже. Также можно делать маску из листьев алоэ или петрушки, отвар липы или картофеля, ванночки из соды или касторового масла.

Помните, что успех гарантирует и внутреннее, и наружное воздействие на проблему.

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