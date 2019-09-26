Фотограф Эд Хетерингтон из американского штата Джоржия занимается съемкой дикой природы. Во время своего путешествия по Индии и Африке он сделал сделал серию потрясающих снимков львов, тигров, слонов, зебр, обезьян и других диких животных. Особый шик фотографиям придает черно-белая обработка.

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