https://news.day.az/unusual/1160063.html Невероятные портреты диких животных
Невероятные портреты диких животных
Фотограф Эд Хетерингтон из американского штата Джоржия занимается съемкой дикой природы. Во время своего путешествия по Индии и Африке он сделал сделал серию потрясающих снимков львов, тигров, слонов, зебр, обезьян и других диких животных. Особый шик фотографиям придает черно-белая обработка.
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